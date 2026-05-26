Каран: Нека бајрамски дани буду на радост свим вјерницима и добронамјерним људима

Аутор:

АТВ
26.05.2026 20:38

Коментари:

2
Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Републике Српске Синиша Каран, поводом Курбан бајрама, упутио је честитку свим вјерницима исламске вјероисповијести у Републици Српској и БиХ.

"Свим вјерницима исламске вјероисповијести поводом Курбан бајрама упућујем срдачне честитке са жељом да овај велики празник прославите у духу традиције и обичаја, у кругу својих породица. Нека бајрамски дани буду на радост свим вјерницима и добронамјерним људима и подсјете на непролазне вриједности, уважавање и поштовање различитости", наводи се у честитки предсједника Републике Српске, преноси Срна

