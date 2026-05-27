Жена и дјевојчица у Београду задобиле тешке повреде: Аутомобил их покосио док су шетале пса?

Аутор:

АТВ
27.05.2026 07:00

Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Млађа жена и дјевојчица прегажене су синоћ око 20.50 сати на Булевару Пеке Дапчевића у Београду.

Језива сцена догодила се код окретнице аутобуса у Кумодражу кад је на њих налетио аутомобил, а како Телеграф сазнаје обје су задобиле тешке повреде.

Наводно су у питању мајка и ћерка које су према наводима очевидаца шетале пса. Дијете је наводно пребачено у Тиршову док је Хитна помоћ жену превезла у Ургентни центар.

