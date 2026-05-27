Путин уочи посјете Казахстану: Стратешки савез заснован на непоколебљивим принципима

Аутор:

АТВ
27.05.2026 09:13

Фото: Tanjug/Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/Kremlin Pool

Русију и Казахстан везују истински јаке везе пријатељства, добросусједства и обострано корисне сарадње, наводи се у чланку „Русија-Казахстан: савез у срцу Евроазије“, који је написао руски предсједник Владимир Путин уочи државне посјете Астани.

„Стратешко партнерство и савез између двије земље засновани су на непоколебљивим принципима узајамног поштовања и повјерења и служе као важан фактор у обезбјеђивању мира, стабилности и друштвено-економског развоја у цијелом евроазијском региону“, наводи се у тексту објављеном на веб-сајту Кремља.

Руски предсједник нагласио је да Русија високо цијени Казахстан, са његовим ефикасним политичким системом који народ подржава, као и стабилном, динамично растућом економијом. Путин је изразио увјерење да ће разговори са казахстанским колегом дати значајан подстицај јачању партнерства.

„Са Касимом Жомартом Токајевом изградили смо заиста пријатељске и искрене односе. Наши сусрети и разговори увијек протичу у атмосфери повјерења и усмјерени су ка резултатима. У средиште пажње неизоставно стављамо јачање узајамно корисних руско-казахстанских веза у свим областима“, истакао је Путин.

Напомиње се да су грађани Казахстана, гласајући за нови Устав, огромном већином подржали политику предсједника Токајева о јачању државних институција, свеобухватној модернизацији земље и постизању одрживог социоекономског, духовног и моралног развоја.

Путин је посебно истакао значај економске сарадње, наглашавајући да су Русија и Казахстан главни трговински партнери. Сарадња у енергетском сектору брзо се развија, а Каспијски конзорцијум снабдијева више од 80 процената укупног казахстанског извоза нафте на свјетска тржишта преко Русије.

Важне компоненте дугорочног билатералног партнерства су и сарадња у мирнодопском кориштењу нуклеарне енергије, као и у области вађења и прераде критичних природних ресурса.

„Захваљујући нашем географском положају, наше земље имају огроман логистички потенцијал, па зато придајемо велики значај развоју међународних транспортних коридора Сјевер-Југ и Европа-Западна Кина“, наводи се у тексту.

Према његовим ријечима, у садашњим геополитичким условима важност механизама регионалне сарадње, у којима активно учествују Русија и Казахстан, већа је него икада. Прије свега, то су Евроазијска економска унија, чији ће наредни самит ускоро бити одржан у Астани, као и ЗНД, ОДКБ, ШОС и друге организације.

„Руска Федерација је спремна да и убудуће свестрано развија вишеслојне савезничке односе са Републиком Казахстан“, закључује се у тексту.

Владимир Путин ће боравити у посјети Казахстану од 27. до 29. маја, преноси РТ Балкан.

