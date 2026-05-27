У акцији СИПА-е ухапшено девет особа, одузета дрога

Девет особа ухапшено је у акцији СИПА која је јуче спроведена на подручју Лакташа.
"Полицијски службеници агенције за истраге и заштиту (СИПА) јуче су на подручју Лакташа, у координацији са полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске, успјешно реализовали оперативну акцију "Ottawa" која је усмјерену на сузбијање међународне трговине опојним дрогама", саопштено је из СИПА-е.
Проводећи активности по налогу Суда Босне и Херцеговине и под надзором Тужилаштва Босне и Херцеговине, полицијски службеници СИПА-е су ухапсили девет особа због постојања основа сумње да су починили кривично дјело "Организовани криминал" у вези са кривичним дјелом "Неовлаштен промет опојних дрога" прописана Кривичним законом Босне и Херцеговине.
Ухапшени ће након криминалистичке обраде и испитивању својству осумњичених бити предати у даљу надлежност Тужилаштва Босне и Херцеговине.
Претресене су стамбене и помоћне просторија и покретне ствари које користе лица лишена слободе и то у Чапљини, Кнежеву, Теслићу, Лакташима, Бања Луци, Зворнику и на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
Приликом претреса стамбених и помоћних просторија и покретних ствари полицијски службеници СИПА-е су открили и привремено одузели 40 килограма опојне дроге "Канабис Статива Л", која је из луке Плоче, Република Хрватска, у Босну и Херцеговину превезена у теретном возилу које је користило једно од ухапшених лица.
Активности се проводе у сарадњи са полицијом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Министарстава унутрашњих послова Републике Српске, Федералне управе полиције, и Министарстава унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона и Министарстава унутрашњих послова Кантона Сарајево.
Ова акција представља још један примјер ефикасне регионалне полицијске сарадње и партнерства са полицијским тијелима за провођење закона из Републике Хрватске, у борби против транснационалног организованог криминала.
