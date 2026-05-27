У петак ће европска држава бити погођена генералним штрајком: Очекују се поремећаји широм земље

27.05.2026 10:55

Италија ће у петак, 29. маја, бити погођена великим генералним штрајком који ће захватити више сектора саобраћаја, укључујући авио-саобраћај, жељезницу, јавни превоз и аутопутеве, упозоравају италијански медији и регулаторне институције.

Према званичном саопштењу италијанске Управе за цивилно ваздухопловство ЕНАЦ, штрајк у сектору ваздушног саобраћаја трајаће 24 часа, од 00:00 до 23:59 по локалном времену. Очекују се поремећаји широм земље, посебно на већим аеродромима попут Рима (ФЦО), Милана Малпенсе (МXП), Венеције (ВЦЕ) и Напуља (НАП).

Италијански портал The Flight Club наводи да ће штрајк погодити практично читав авио-сектор, укључујући аеродромске службе, земаљско опслуживање, дио операција контроле летења и пратеће службе на аеродромима.

Ипак, италијански прописи предвиђају такозване „заштићене термине“ током којих одређени летови морају бити реализовани без обзира на штрајк. ЕНАЦ наводи да ће сви летови планирани за полијетање између 07:00 и 10:00, као и између 18:00 и 21:00, бити обављени.

Поред тога, гарантовани су и поједини домаћи летови према острвима, медицински и хитни летови, као и дио интерконтиненталних операција. Италијанске власти наглашавају и да сви домаћи летови који буду у ваздуху у тренутку почетка штрајка морају безбједно стићи до планираног одредишта.

За сада није објављен тачан број летова који би могли бити отказани или одложени, али италијански медији упозоравају да би поремећаји могли бити значајни током већег дијела дана, нарочито ван заштићених термина.

Путницима који у петак планирају путовање преко италијанских аеродрома савјетује се да редовно провјеравају статус својих летова на сајтовима авио-компанија и аеродрома, као и евентуалне измјене реда летења током дана.

(Аеро.рс)

