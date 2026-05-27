Logo
Large banner

Теолог покренуо расправу на мрежама: Да ли се на црвено слово раде кућни послови?

Аутор:

АТВ
27.05.2026 12:40

Коментари:

1
Машина за прање веша
Фото: Sarah Chai/Pexels

Сваки пут када у црквеном календару осване црвено слово, у многим домовима поново се отвара исто питање: да ли смије да се укључи веш-машина, усиса стан, опере суд или испегла кошуља?

Управо о овој теми говорио је Александар Ђурђевић, мастер теолог, чији је снимак на ТикТоку изазвао велику расправу. Он је покушао да објасни гдје је граница између поштовања празника и сујеверја, али и због чега се смисао црвеног слова не може свести на питање да ли је неко укључио машину за веш.

Бањалука

Бања Лука

Мото Фест мијења режим саобраћаја: МУП најавио обуставе у центру Бањалуке

"Поштовање празника није у томе да ништа не пипнемо”

Ђурђевић је у видеу поручио да празник не постоји да би човјек тог дана сједио скрштених руку, већ да би се зауставио, отишао на литургију, помолио се, провео вријеме са породицом и посветио се ономе што свакодневица често гурне у други план.

- Многи не раде на црвено слово из поштовања према светитељу или празнику, а ја постављам питање да ли поштовање исказујемо одласком на литургију и молитву или тиме што данас нећемо урадити неки неодложан посао? У питању је чисто сујеверје, а додао бих и лијеност - рекао је.

Зашто су наши стари избнегавали посао на празник?

Теолог је подснетио да су многа правила настала у потпуно другачијем времену. Некада прање веша није значило убацити гардеробу у машину и притиснути дугме. Жене су одлазиле на ријеку или поток, носиле веш, прале га ручно и за тај посао трошиле сате.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Приједорчанин насрнуо на полицајца током хапшења

Исто је важило и за рад у пољу, припрему хране, ношење воде и друге тешке послове који су физички исцрпљивали људе. Зато је празник био и дан одмора, али прије свега дан када се одлазило у цркву и када се човјек окретао вјери, а не свакодневној јурњави.

Жена у купатилу убацује веш у машину

Данас, међутим, многи кућни послови више нису исти. Веш пере машина, судове често пере машина, а дио обавеза траје неколико минута. Зато се, према његовом објашњењу, не може све посматрати истим очима као прије сто година.

– Ако већ не желите да радите на црвено слово, дођите на литургију, помолите се, прочитајте нешто духовно… А судове слободно оперите – нашалио се Ђурђевић.

„Не перем ја, пере машина”

Као што се и очекивало, снимак је покренуо лавину коментара. Једни су поручили да празнике поштују управо тако што тог дана не раде ништа по кући.

Ходање, шетња

Здравље

Стручњаци сагласни: Свакодневна шетња је кљчна за здравље

„Наравно да не перем на црвено слово! Ако вјерујем у Бога, онда поштујем празнике и тачка”, написала је једна корисница.

Ипак, убрзо је услиједио одговор који је многе насмијао:

- Не перем ја, пере машина.

Да ли је гријех радити ако мораш?

У расправи су се многи подсјетили и ријечи патријарха Павла, који је говорио да није гријех радити када је потребно, али јесте погрешно ако се нерад користи као изговор да се човјек не помоли, не оде у цркву и не посвети празнику.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

православље

вјера

обичаји

прање веша

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик пред обраћање на Међународном форуму у Москви: Останак у БиХ - опасност

1 ч

3
Тужиоцу пријећено да ће "добити иза ушију”, судији послата пријетећа порука

Хроника

Тужиоцу пријећено да ће "добити иза ушију”, судији послата пријетећа порука

1 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Дјевојчица (2) пала са 11. спрата док је отац пијан спавао у соби: Није јој било спаса

1 ч

0
Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Поносан сам на омладину коју имамо

1 ч

1

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 27. мај: Шта нам звијезде данас поручују?

5 ч

0
prase bez ušiju

Занимљивости

Чудо невиђено: Родило се прасе без ушију

15 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Имају шесто чуло: Хороскопски знакови који имају најјачу интуицију

15 ч

0
Љубав

Занимљивости

Хороскопски парови чија пријатељства често прерастају у љубав

20 ч

0

  • Најновије

13

06

Строге мјере на плажи у Грчкој: Ко ово буде радио, платиће новчану казну

12

57

Цвијановић у Прњавору, састанак са руководством града

12

56

Воз усмртио 89 оваца: Пастири у Португалу добили одштету од 25.000 евра

12

51

Додик одговорио Шмиту: То напросто није истина!

12

45

"Лако је појас везати": Аутосједалице за вишечлане породице, предавање и сликовнице за првачиће

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner