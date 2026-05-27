Теолог покренуо расправу на мрежама: Да ли се на црвено слово раде кућни послови?

Аутор:АТВ
Коментари:1
Сваки пут када у црквеном календару осване црвено слово, у многим домовима поново се отвара исто питање: да ли смије да се укључи веш-машина, усиса стан, опере суд или испегла кошуља?
Управо о овој теми говорио је Александар Ђурђевић, мастер теолог, чији је снимак на ТикТоку изазвао велику расправу. Он је покушао да објасни гдје је граница између поштовања празника и сујеверја, али и због чега се смисао црвеног слова не може свести на питање да ли је неко укључио машину за веш.
Бања Лука
Мото Фест мијења режим саобраћаја: МУП најавио обуставе у центру Бањалуке
Ђурђевић је у видеу поручио да празник не постоји да би човјек тог дана сједио скрштених руку, већ да би се зауставио, отишао на литургију, помолио се, провео вријеме са породицом и посветио се ономе што свакодневица често гурне у други план.
- Многи не раде на црвено слово из поштовања према светитељу или празнику, а ја постављам питање да ли поштовање исказујемо одласком на литургију и молитву или тиме што данас нећемо урадити неки неодложан посао? У питању је чисто сујеверје, а додао бих и лијеност - рекао је.
Теолог је подснетио да су многа правила настала у потпуно другачијем времену. Некада прање веша није значило убацити гардеробу у машину и притиснути дугме. Жене су одлазиле на ријеку или поток, носиле веш, прале га ручно и за тај посао трошиле сате.
Хроника
Приједорчанин насрнуо на полицајца током хапшења
Исто је важило и за рад у пољу, припрему хране, ношење воде и друге тешке послове који су физички исцрпљивали људе. Зато је празник био и дан одмора, али прије свега дан када се одлазило у цркву и када се човјек окретао вјери, а не свакодневној јурњави.
Данас, међутим, многи кућни послови више нису исти. Веш пере машина, судове често пере машина, а дио обавеза траје неколико минута. Зато се, према његовом објашњењу, не може све посматрати истим очима као прије сто година.
– Ако већ не желите да радите на црвено слово, дођите на литургију, помолите се, прочитајте нешто духовно… А судове слободно оперите – нашалио се Ђурђевић.
Као што се и очекивало, снимак је покренуо лавину коментара. Једни су поручили да празнике поштују управо тако што тог дана не раде ништа по кући.
Здравље
Стручњаци сагласни: Свакодневна шетња је кљчна за здравље
„Наравно да не перем на црвено слово! Ако вјерујем у Бога, онда поштујем празнике и тачка”, написала је једна корисница.
Ипак, убрзо је услиједио одговор који је многе насмијао:
- Не перем ја, пере машина.
У расправи су се многи подсјетили и ријечи патријарха Павла, који је говорио да није гријех радити када је потребно, али јесте погрешно ако се нерад користи као изговор да се човјек не помоли, не оде у цркву и не посвети празнику.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч3
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
20 ч0
Најновије
13
06
12
57
12
56
12
51
12
45
Тренутно на програму