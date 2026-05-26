Logo
Large banner

Имају шесто чуло: Хороскопски знакови који имају најјачу интуицију

Аутор:

АТВ
26.05.2026 21:38

Коментари:

0
Хороскоп
Фото: pexels/RDNE Stock project

Неким људима су потребни докази, разговори и конкретне информације да би донели одлуку. А неки једноставно „осјећају“ шта се дешава. Не могу увијек да објасне како, али им сине када нешто није у реду, када неко није искрен или када ситуација иде у погрешном смјеру.

Та интуиција понекад може да дјелује као шесто чуло: као да унапред знају шта ће се десити, или бар гдје треба бити опрезан.

У астрологији, интуиција се често повезује са осјетљивошћу на атмосферу, увидом и способношћу читања људи без много ријечи. Код неких знакова то долази кроз емоције, код других кроз инстинкт, а код трећих кроз дубоку анализу која се тренутно претвара у „осјећај“. Међу знаковима са најјачом интуицијом, ова три се најчешће истичу.

Риба

Рибе су знак за који је интуиција природни језик. Често осјећају расположење простора чим уђу, упијајући енергију других људи и примјећујући оно што се не изговара наглас. Њихова интуиција је прецизна: више као унутрашњи шапат него аларм, али се често покаже тачном.

Оно што је посебно занимљиво код Риба јесте да њихова интуиција често ради чак и када немају информације. Могу да осјете када се неко удаљава, када нешто није искрено или када се иза осмеха крије напетост. Понекад их то исцрпљује јер превише упијају, али када једном науче да филтрирају туђе емоције, њихово „шесто чуло“ постаје велика предност у везама и животним одлукама.

Шкорпија

Шкорпије имају интуицију која дјелује као радар за истину. Тешко им је да продају причу која не држи воду, јер брзо уочавају нелогичност, промјену тона, скренут поглед или детаљ који одаје. Иако делују мирно, стално посматрају и прикупљају сигнале у позадини, па често долазе до закључка прије него што било ко схвати да нешто није у реду.

Њихова интуиција није само емоционална, већ и стратешка. Шкорпије осјећају мотиве, препознају ко дјелује, ко манипулише и гдје се крије прави интерес. Зато понекад дјелују сумњичаво, али у многим случајевима су само корак испред. Када Шкорпија каже „нешто ми не дјелује како треба“, често је мудро барем провјерити.

Рак

Ракови имају интуитивну осјетљивост која је усмјерена на људе. Брзо осјете када некоме није добро, када нешто крије или када му је потребна подршка. Њихова интуиција се често види у ситницама: примјећују промјену у порукама, другачији тон, недостатак енергије и одмах схватају да се нешто дешава у позадини.

Ракови често имају јак заштитнички инстинкт. Када осјете опасност или злу намјеру, повлаче се и постају опрезни, чак и ако немају разлога за то. Понекад их емоције доводе до претеране забринутости, али у сржи њихова интуиција је често веома тачна - посебно када је ријеч о односима и атмосфери у њиховој породици или блиском кругу.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

звијезде

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Друштво

Ови знакови улазе у период великог добитка: Новац стиже са више страна!

7 ч

0
Љубав

Занимљивости

Хороскопски парови чија пријатељства често прерастају у љубав

5 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

15 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Данас ова три знака доживљавају кармичке ситуације!

1 д

0

Више из рубрике

Љубав

Занимљивости

Хороскопски парови чија пријатељства често прерастају у љубав

5 ч

0
беба спава

Занимљивости

Истраживање показало да недостатак сна у раном д‌јетињству може повећати ризик од аутизма

6 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

15 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Данас ова три знака доживљавају кармичке ситуације!

1 д

0

  • Најновије

22

40

Муж јој завршио у логору, син умро са 6 година, а њу покосила болест: Тешка судбина пјевачице

22

22

Пољански: Западне земље игнорисале удар на Старобељски

22

14

Бизаран инцидент: Скакао и забијао се у аута, бацао се на пут, једва га обуздали

22

11

Ова земља има чак 10.000 плажа!

22

11

Познато када ће бити сахрањен Александар Нешовић Баја

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner