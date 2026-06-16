Током абортуса преминула дјевојка коју је силовао шефов син

Аутор:Стеван Лулић
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Осамнаестогодишња Ајеша, која је остала трудна након вишеструких групних силовања, преминула је од компликација повезаних са неуспјешним абортусом.
Дјевојка, чији случај је шокирао Пакистан, је радила као кућна помоћница за богату породицу у Лахору.
Као и хиљаде младих дјевојака у земљи прихватила је тај посао да би издржавала своју породицу.
Али унутар куће свог послодавца, показују судски записи, тинејџерка је проживјела, годину дана дугу, ноћну мору.
Више пута су је интимно злостављали шефов син и њихов возач.
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Прошлог новембра, након вишемјесечног злостављања, дјевојка је сазнала да је трудна. Али, одлучни да заштите породично име, њени послодавци су је приморали да прекине трудноћу, организујући да приватна клиника илегално спроведе процедуру.
Након што је подвргнута абортусу, тинејџерка се тешко разбољела, због чега је неколико пута била примљена у болницу.
Како се њено стање наставило погоршавати, вратила се у болницу у Лахору посљедњи пут, гдје је прошлог мјесеца на крају и преминула.
Прије смрти, дјевојка је успјела да да изјаву полицији, откривајући злостављање које је претрпјела.
Двојица мушкараца које је оптужила да су је силовали, као и њен шеф, под истрагом су због групног силовања и убиства.
Возач је задржан у притвору, док је њеном шефу и његовом сину одређена кауција.
Полицијски службеници су такође рекли да истражују особље приватне клинике гдје је дјевојка извршила абортус.
Ајеша је преминула 26. маја, али је њен случај откривен тек прошле недјеље након што је видео који је снимила из болничког кревета, у којем детаљно описује злостављање које је претрпјела, постао виралан на друштвеним мрежама.
Ајеша тврдила да су је син њеног послодавца и његов возач више пута силовали током њеног рада код њих.
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Према судским записима, Ајеша је рекла жени свог послодавца да је престала да има менструацију и да је натерана да уради тест на трудноћу.
Када је тест био позитиван, Ајеша је тврдила да је била приморана да узима пилуле за абортус, због чега се осјећала јако лоше.
Вратила се у свој родни град Фаисалабад да се опорави, али здравље тинејџерке је постајало све горе и горе.
Родитељи су је одвели у локалну клинику, гдје су љекари потврдили да је још увијек трудна.
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Ајешина породица је контактирала њене послодавце који су им наредили да је врате у Лахор.
Управо тамо је Ајеша - која је у том тренутку била у петом мјесецу трудноће - добила пријетње од својих послодаваца и одведена је на операцију, током које је откривено да је беба у њеној материци већ мртва, показују судски записи.
Ајеша се никада није опоравила од компликација које су услиједиле и неколико пута је примљена у болницу у мјесецу који је претходио њеној смрти.
Управо у то вријеме тинејџерка је одлучила да сними видео из болничког кревета, детаљно описујући ужас који је претрпјела.
У разговору за "ББЦ Урду", Ајешин очајни отац је рекао да није био свјестан вишеструког злостављања које је његова кћерка претрпјела.
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"Били смо у контакту са нашом кћерком телефоном и она у почетку није говорила ништа што би нас навело да помислимо да је силована“, присјетио се.
"Када је дошла у Фајсалабад и када јој се здравље погоршало, љекар у клиници је рекао да је наша кћерка трудна. Чувши то, ноге су ми се задрхтале; осјећао сам се као да ће се небо срушити на мене", додао је.
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