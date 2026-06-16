Једна земља управо је признала независност Хрватске

Аутор:АТВ
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Краљевина Бутан формално је признала Хрватску, што ће, како је саопштило је Министарство спољних и европских послова Хрватске, учврстити сарадњу двије земље преданих стабилности, миру и одрживом развоју.
Овим чином се, стоји у саопштењу, додатно учвршћују претпоставке за даљи развој пријатељских односа и сарадње двију држава, утемељених на међусобном поштовању и сувереној једнакости.
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Хрватска је с овом хималајском државом која има око 800.000 становника већ одржавала односе у оквиру Уједињених нација, али је ово формално признање важан потицај билатералној сарадњи, у складу с интересима обје државе, додаје се у саопштењу.
"Као чланица ЕУ и НАТО, Република Хрватска остаје предана промицању одрживог развоја, међународне сарадње, мира и стабилности, укључујући и кроз јачање односа с партнерима у Азији", стоји у саопштењу.
Након што ју је признала поменута држава, Хрватску сада још нису признале Нигер у Африци и Тонга у Полинезији.
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Хрватска 15. јануара обиљежава Дан међународног признања јер су је тога датума 1992. признале све чланице тадашње Европске уније и друге значајне земље свијета.
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