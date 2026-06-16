Luštica Bay представља развојну визију интегрисаног приморског града на конференцији "Требиње 2026 – Градимо регион"

Аутор:АТВ
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Један од најзначајнијих развојних пројеката у Југоисточној Европи, Luštica Bay, биће представљен на регионалној инфраструктурној и грађевинској конференцији „Требиње 2026 – Градимо регион“, која почиње у четвртак у 10 часова у Културном центру у Требињу.
На конференцији, која ће окупити водеће инвеститоре, грађевинске компаније, представнике институција и стручњаке из региона, Luštica Bay ће представити развојну визију интегрисаног приморског града који настаје на полуострву Луштица у Црној Гори.
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Са више од 700 милиона евра већ уложених у развој и планираном укупном инвестицијом од 1.6 милијарди евра до 2033. године, Luštica Bay данас представља највећу greenfield инвестицију у Црној Гори и једну од највећих у региону. Пројекат обухвата изградњу више од 3.000 апартмана, 300 луксузних вила, седам хотела, модерне марине и првог голф терена са 18 рупа у Црној Гори.
Током представљања биће ријечи о концепту одрживог развоја, расту вриједности некретнина, развоју туристичке и спортске инфраструктуре, као и о стварању нове међународне заједнице која данас окупља власнике некретнина из више од 50 земаља свијета.
Посебан фокус биће стављен на насеље The Peaks и изградњу првог професионалног голф терена у Црној Гори, чији дизајн потписује легендарни Гари Плајер. Овај пројекат представља важан корак у позиционирању Црне Горе на мапи елитног голф и цјелогодишњег туризма.
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Учешће Luštica Bay на конференцији „Требиње 2026 – Градимо регион“ потврђује значај инвестиционих пројеката који мијењају економску и туристичку слику региона, али и отвара простор за размјену искустава о одрживом урбаном развоју, савременом становању и новим моделима инвестиција.
Конференција „Требиње 2026 – Градимо регион“ одржава се 18. и 19. јуна и окупља кључне актере из области инфраструктуре, енергетике, урбаног развоја и инвестиција из цијелог региона.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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