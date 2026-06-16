Logo

Luštica Bay представља развојну визију интегрисаног приморског града на конференцији "Требиње 2026 – Градимо регион"

Аутор:

АТВ
16.06.2026 16:12

Коментари:

0
Луштица у Црној Гори.
Фото: Уступљена фотографија

Један од најзначајнијих развојних пројеката у Југоисточној Европи, Luštica Bay, биће представљен на регионалној инфраструктурној и грађевинској конференцији „Требиње 2026 – Градимо регион“, која почиње у четвртак у 10 часова у Културном центру у Требињу.

На конференцији, која ће окупити водеће инвеститоре, грађевинске компаније, представнике институција и стручњаке из региона, Luštica Bay ће представити развојну визију интегрисаног приморског града који настаје на полуострву Луштица у Црној Гори.

nikola tesla vikimedia

Наука и технологија

Деценија промјена: Нека предвиђања Тесле до 2035. године су језива

Са више од 700 милиона евра већ уложених у развој и планираном укупном инвестицијом од 1.6 милијарди евра до 2033. године, Luštica Bay данас представља највећу greenfield инвестицију у Црној Гори и једну од највећих у региону. Пројекат обухвата изградњу више од 3.000 апартмана, 300 луксузних вила, седам хотела, модерне марине и првог голф терена са 18 рупа у Црној Гори.

Током представљања биће ријечи о концепту одрживог развоја, расту вриједности некретнина, развоју туристичке и спортске инфраструктуре, као и о стварању нове међународне заједнице која данас окупља власнике некретнина из више од 50 земаља свијета.

Посебан фокус биће стављен на насеље The Peaks и изградњу првог професионалног голф терена у Црној Гори, чији дизајн потписује легендарни Гари Плајер. Овај пројекат представља важан корак у позиционирању Црне Горе на мапи елитног голф и цјелогодишњег туризма.

Грчка

Свијет

Плажа у Грчкој: За 5 евра добијате лежаљку, сунцобран, кафу, воду и крофну

Учешће Luštica Bay на конференцији „Требиње 2026 – Градимо регион“ потврђује значај инвестиционих пројеката који мијењају економску и туристичку слику региона, али и отвара простор за размјену искустава о одрживом урбаном развоју, савременом становању и новим моделима инвестиција.

Конференција „Требиње 2026 – Градимо регион“ одржава се 18. и 19. јуна и окупља кључне актере из области инфраструктуре, енергетике, урбаног развоја и инвестиција из цијелог региона.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Луштица

Црна Гора

Требиње

Коментари (0)

Више из рубрике

Дивље свиње излазе из шуме на улицу.

Регион

Пољопривредници траже драстичан одстрел дивљих свиња, позивају и војску

8 ч

0
Makarska More Hrvatska

Регион

Макарска уводи забрану која ће разочарати туристе

8 ч

0
Умало нова трагедија на Јадрану: Чамац снимљен како јури ка обали, забио се право у стијене!

Регион

Умало нова трагедија на Јадрану: Чамац снимљен како јури ка обали, забио се право у стијене!

12 ч

0
Познато ко је управљао једрилицом смрти: Откривени нови детаљи

Регион

Познато ко је управљао једрилицом смрти: Откривени нови детаљи

1 д

0

  • Најновије

19

36

Реакције из Платонове након жријеба: Побиједили смо и боље тимове

19

32

Мушкарца убио гром испред куће, покушао да се склони од невремена: Трагедија у Чачку

19

31

Хоће ли доћи до смањења цијена на бензинским пумпама?

19

22

Одлуке једног судије - редовна пракса Суда у Стразбуру

19

14

Финале ''Звезда Гранда'' доноси изненађења: Побједнику посебна статуа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима