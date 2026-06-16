Деценија промјена: Нека предвиђања Тесле до 2035. године су језива

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предвиђања Николе Тесле за 2035. годину сада дјелују као пророчанство које се остварује пред нашим очима. Док свијет убрзава у непознато, ријечи овог научника постају наша језива стварност.
Давне 1926. године Никола Тесла је у интервјуу за часопис "Кулијер'с" рекао нешто што је у то вријеме звучало као заблуда.
Економија
Од сутра на снази одлука ЕЦБ: Коме и када ће расти рате
Говорио је о малим уређајима путем којих би људи размјењивали слике и гласове, савршено јасно, чак и када би били удаљени хиљадама километара. Дословно је тврдио да би особа такав уређај носила у џепу прслука.
У вријеме када су једина веза биле телеграфске жице и бакарни телефони, ова идеја је била чиста јерес. Данас ово "у прслуку" називамо паметним телефоном.
Године 1935. Тесла је упозорио да ће будуће генерације сматрати загађење плажа око Њујорка незамисливим, баш као што нам се данас чини незамисливим живот без текуће воде.
Свијет
Трамп: Ормуз ће бити потпуно и бесплатно отворен до петка
Тридесет пет година касније основана је Америчка агенција за заштиту околине (ЕПА). Теслина предвиђања су се остварила готово у потпуности.
У истом интервјуу из 1935. године Тесла је предвидио да ће роботи преузети послове у 21. вијеку.
Вјештачка интелигенција, аутономне фабрике и хуманоидни роботи које данас развијају компаније попут Тесла Оптимус и Фигуре АИ претварају ово предвиђање у свакодневну стварност, а не више утопију.
Теслино најстрашније предвиђање потиче из 1933. године. Тврдио је да ће бити могуће приказати слике из људског ума на екрану и анализирати их, чинећи сваку мисао читљивом, преноси "Н1инфо.ба".
Свијет
Плажа у Грчкој: За 5 евра добијате лежаљку, сунцобран, кафу, воду и крофну
Звучи као научна фантастика, али лабораторије у компанијама попут Неуралинка и Мете већ декодирају мождане сигнале у реченице и покрете курсора.
Граница између ваше главе и ванземаљског екрана се замагљује брже него што мислите.
Никола Тесла није гледао у кристалну куглу. Посматрао је трендове и из њих извлачио логичне закључке које се нико други није усудио да каже.
Предвиђања овог научника за период до 2035. године данас су се обистинила јер нису била заснована на пустим жељама, већ на хладној физици и људској природи.
Зато нам је данас помало неугодно колико се његове ријечи подударају с насловима које свакодневно читамо на телефонима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Најновије
16
14
16
12
16
10
16
03
16
00
Тренутно на програму