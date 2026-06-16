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Деценија промјена: Нека предвиђања Тесле до 2035. године су језива

Аутор:

АТВ
16.06.2026 16:03

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Деценија промјена: Нека предвиђања Тесле до 2035. године су језива

Предвиђања Николе Тесле за 2035. годину сада дјелују као пророчанство које се остварује пред нашим очима. Док свијет убрзава у непознато, ријечи овог научника постају наша језива стварност.

Давне 1926. године Никола Тесла је у интервјуу за часопис "Кулијер'с" рекао нешто што је у то вријеме звучало као заблуда.

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Говорио је о малим уређајима путем којих би људи размјењивали слике и гласове, савршено јасно, чак и када би били удаљени хиљадама километара. Дословно је тврдио да би особа такав уређај носила у џепу прслука.

У вријеме када су једина веза биле телеграфске жице и бакарни телефони, ова идеја је била чиста јерес. Данас ово "у прслуку" називамо паметним телефоном.

Еколошка свијест деценијама испред свих

Године 1935. Тесла је упозорио да ће будуће генерације сматрати загађење плажа око Њујорка незамисливим, баш као што нам се данас чини незамисливим живот без текуће воде.

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Тридесет пет година касније основана је Америчка агенција за заштиту околине (ЕПА). Теслина предвиђања су се остварила готово у потпуности.

Роботи, аутоматизација и крај робовског рада

У истом интервјуу из 1935. године Тесла је предвидио да ће роботи преузети послове у 21. вијеку.

Вјештачка интелигенција, аутономне фабрике и хуманоидни роботи које данас развијају компаније попут Тесла Оптимус и Фигуре АИ претварају ово предвиђање у свакодневну стварност, а не више утопију.

Теслине визије будућности

  • Бежични пренос енергије без каблова и горива, што већ видимо у прототиповима компанија попут Емрода и ВиТриситyја.
  • Жене као интелектуално доминантни пол, што данас потврђују и статистике о броју дипломираних жена у Европи.
  • Летеће машине без горива које повезују народе и смањују ратове.
  • Пренос догађаја уживо у домове - од предсједничких инаугурација до земљотреса - које данас гледамо уживо на екранима.
  • Знање је важније од бојног поља, јер борба против незнања постаје славнија од војних побједа.

Читање мисли као отворена књига

Теслино најстрашније предвиђање потиче из 1933. године. Тврдио је да ће бити могуће приказати слике из људског ума на екрану и анализирати их, чинећи сваку мисао читљивом, преноси "Н1инфо.ба".

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Звучи као научна фантастика, али лабораторије у компанијама попут Неуралинка и Мете већ декодирају мождане сигнале у реченице и покрете курсора.

Граница између ваше главе и ванземаљског екрана се замагљује брже него што мислите.

Зашто је Теслина визија свијета и данас на мети

Никола Тесла није гледао у кристалну куглу. Посматрао је трендове и из њих извлачио логичне закључке које се нико други није усудио да каже.

Предвиђања овог научника за период до 2035. године данас су се обистинила јер нису била заснована на пустим жељама, већ на хладној физици и људској природи.

Зато нам је данас помало неугодно колико се његове ријечи подударају с насловима које свакодневно читамо на телефонима.

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Тагови :

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предвиђања

Предвиђање

Предвиђања Николе Тесле

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