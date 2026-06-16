Потпуно избацивање шећера из исхране може нарушити здравље

Аутор:АТВ
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Ново истраживање представљено на годишњем скупу Ендокринолошког друштва у Чикагу показало је да потпуно избацивање сахарозе из исхране са ниским удјелом масти може имати нежељене посљедице по здравље цријева и метаболизам.
Истраживачки тим предвођен др Рашидом Ахмадом из Института за дијабетес Дасман у Кувајту пратио је двије групе мишева током 16 недјеља. Једна група хранила се исхраном са ниским удјелом масти која је садржала сахарозу, односно обичан стони шећер, док је друга била на истој врсти исхране, али без сахарозе.
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Током експеримента научници су пратили толеранцију на глукозу, осјетљивост на инсулин, нивое метаболичких хормона, састав цревне микробиоте, као и знакове упале у дебелом цријеву и јетри. На крају истраживања обје групе имале су приближно исту тјелесну тежину, али су мишеви који нису уносили сахарозу развили лошију контролу нивоа глукозе у крви, инсулинску резистенцију, поремећаје у цријевној микробиоти, упалу цријева и промјене повезане са масном болешћу јетре.
"Потпуно уклањање сахарозе из исхране са ниским удјелом масти може неочекивано да наруши здравље цријева и подстакне упалу и метаболичке поремећаје."
Додао је да резултати указују на то да је уравнотежена исхрана важнија од самог избацивања шећера.
Аутори студије наглашавају да ови резултати не значе да треба неограничено конзумирати слаткише. Према њиховим наводима, највећи проблем представљају додати шећери у прерађеној храни и пићима, чији прекомјеран унос повећава ризик од повишеног крвног притиска, хроничне упале, каријеса, гојазности, дијабетеса типа 2 и срчаних болести.
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Препорука Америчког удружења за срце (Америцан Хеарт Ассоциатион) и даље је да мушкарци дневно уносе највише девет кашичица додатог шећера, а жене највише шест.
(Б92)
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