Од сутра на снази одлука ЕЦБ: Коме и када ће расти рате

Аутор:АТВ
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Европска централна банка је недавно подигла три кључне каматне стопе, чија примјена ступа на снагу 17. јуна.
Поставља се питање како ће се то одразити на кредите и Србији и да ли ће порасти рате зајмова које грађани већ сад отплаћују.
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Саговорници "Нова.рс" наводе да ће одлуке ЕЦБ утицати на повећавање кредита у Србији и да ће ступити на снагу одмах.
Новом одлуком Европске централне банке каматне стопе на депозитне олакшице, главне операције рефинансирања и маргиналне кредитне олакшице биће повећане редом на: 2,25 одсто, 2,40 одсто и 2,65 одсто.
Оваква објава не буди оптимизам, нарочито не након повећавање еурибора у марту ове године, које је многе изненадило. Као оправдано питање поставља колико ће повећавање ових каматних стопа утицати на кредите у Србији, као и колико клијенти треба да буду забринути.
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Економиста Милан Ковачевић наводи за "Нова.рс" да све зависи од тога каква је каматна стопа уговорена приликом узимања кредита, да ли фиксна или варијабилна, али да у једном случају поскупљење ступа на снагу готово одмах.
"Неки су уговорили фиксну камату, па неће утицати на њих. Они који су узели пливајуће камате и које су везане за неку од ових каматних стопа, онда ће аутоматски и њихова камата расти, а то би могло да се осјети одмах", рекао је Ковачевић.
Он истиче да се код нас ово повећавање може осјетити на више начина.
"Повећање каматних стопа у Европској унији, Европске банке, значи да она жели да смањи инфлацију. Ми смо међу земљама које имају вишу инфлацију него просјек, па би и ми требало да размишљамо како да је савладамо. Друго, ако све те стопе утичу генерално на тржиште новца и капитала, што значи да ће бити и скупљи новац, а вјероватно ће се покушати и скупити више штедње, па ће се и на штедњу повећавати камате. Пошто иначе, висина камате је за нас значајна зато што релативно брзо увећавамо дуг према иностранству, и тај дуг према иностранству у великој мјери у еврима, што значи сваки раст каматне стопе значи и већу задуженост наше земље. Такође ћемо све теже добијати нове кредите, јер ће и они бити све скупљи", рекао је он.
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Брокер Ненад Гујаничић за "Нова.рс" истиче да се испрва није очекивало да ће Европска централна банка дизати каметне стопе, али да се онда све промијенило преко ноћи. Оно што може да се очекује је поскупљење кредита и у Србији и то већ наредног мјесеца.
"Сада се ту ствари окрећу и дошло је до извјесног поскупљења. Оно што је добра околност јесте да та вриједност и даље није висока, та инфлација и даље није превисока да би могао да услиједи некакав удар као што је био 2022. године. Тако да очекивања су да то неће бити драматично као прије четири године, али свакако ће кредити бити скупљи", рекао је он.
На питање у ком временском периоду можемо да очекујемо промјену, саговорник поменутог портала истиче да ту има више нивоа.
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"Наша централна банка држи ову референтну каматну стопу непромијењену већ више од годину и по дана. То вам је референтна, мислим да је 5,75. Значи, ту није дошло до промјена. Ми имамо повишене инфлаторне притиске и фактички наша централна банка је кренула да спушта камату тамо 2024. године, слично кад је Европска централна банка у једном моменту стала, то је био септембар 2024. године, и држи је на том нивоу. У том неком смислу није испратила тај пад камата, па самим тим још увијек неће доћи до раста. То вам је један ниво", наводи он.
Додаје и да се еурибор промптно прилагођава тржишним околностима и он је већ крајем марта био за пола процентног поена виши него што је био на почетку године.
"Све зависи како коју категорију становништва посматрате. Ако гледате саму инфлацију, и ми смо свједоци да је цијена горива виша, да су неке робе и услуге поскупиле. Велика је вјероватноћа да банка већ наредног мјесеца преслика вриједности на цијену кредита", закључио је Гујаничић.
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Подсјећамо, прије ових нових повећања ЕЦБ, дошло је и до раста еурибора. Ефекат сукоба на Блиском истоку се осим на раст цијена нафте и гаса, средином марта ове године пренио и на раст еурибора. Тада је повећње било око 10 одсто, што је изазвало "потрес", с обзиром да је већина кредита са варијабилном каматном стопом везана за тромјесечни или шестомјесечни еурибор, што значи да банка узима еурибор као основицу, па на њега додаје своју маржу.
Гујаничић наводи да је добра околност што се рат у Ирану приводи крају, па би могло да дође до нормализације ланаца снабдијевања у погледу испоруке сирове нафте из залива. У том случају би, како истиче, инфлаторни притисци требало да попусте.
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