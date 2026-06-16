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Приходи ФБиХ мањи за 58 милиона КМ, ПИО изгубио 93 милиона

Аутор:

АТВ
16.06.2026 13:42

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Сарајево БиХ град
Фото: Pexel/UMA media

Порески обвезници у Федерацији БиХ у првих пет мјесеци ове године уплатили су укупно 3,67 милијарди КМ јавних прихода, показују најновији подаци Пореске управе ФБиХ. Иако је ријеч о импресивном износу, наплата је и даље мања него у истом периоду прошле године.

У периоду јануар-мај 2026. године наплаћено је 3,67 милијарди КМ јавних прихода, док је у истом периоду прошле године наплаћено 3,73 милијарде КМ. То представља пад од око 58,6 милиона КМ односно 1,57 одсто. Главни разлог пада лежи у мањој наплати доприноса, која је услиједила након смањења стопе доприноса у Федерацији БиХ, пише БизнисИнфо.ба.

ПИО остао без више од 93 милиона КМ

Укупно наплаћени доприноси износили су 2,45 милијарди КМ, што је за око 109 милиона КМ мање него годину раније.

Највећи пад забиљежен је код доприноса за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), гд‌је је наплата смањена са 1,43 милијарде на 1,33 милијарде КМ. То значи да је по овом основу прикупљено око 93,3 милиона КМ мање него у првих пет мјесеци прошле године. Истовремено, доприноси за здравствено осигурање мањи су за око 26,9 милиона КМ.

Расте порез на доходак

С друге стране, поједине врсте порезних прихода биљеже раст. Приходи од пореза на доходак порасли су са 384,9 милиона на 431,3 милиона КМ, што представља повећање од око 46,4 милиона марака или 12 посто. Укупни приходи од директних пореза повећани су за 6,3 одсто и достигли су готово 855 милиона КМ.

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Тагови :

ФБиХ

плаћање пореза

приходи

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