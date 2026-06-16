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Трамп: Сирија може да ријеши проблем Хезболаха у Либану

Аутор:

АТВ
16.06.2026 18:56

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Трамп: Сирија може да ријеши проблем Хезболаха у Либану
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би Сирија могла да се позабави покретом Хезболах у Либану, ако Израел не може да ријеши ситуацију без превеликих жртава.

"Израел се предуго бори против Хезболаха и превише људи је убијено. Предлажем Израелу да пусти Сирију да се брине о Хезболаху, јер, да будем искрен, мислим да би то урадили боље", рекао је Трамп новинарима током састанка са предсједником Уједињених Арапских Емирата Мохамедом бин Заједом ел Нахјаном.

Трамп је критиковао Израел због продужене операције против Хезболаха која је, како каже, требала да се заврши брже.

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Израелска војска је 14. јуна саопштила да је напала командни центар Хезболаха у предграђу Бејрута.

Либанска новинска агенција ННА јавила је да су три особе погинуле, а 15 рањено у нападу на област Гобири. Трамп је након тог удара позвао Израел да прекине нападе на Либан.

(СРНА)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Хезболах

Израел

Сирија

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