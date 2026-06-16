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Москва поздравља договор Америке и Ирана

Аутор:

АТВ
16.06.2026 18:24

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Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Русија поздравља договор САД и Ирана и очекује да ће он зауставити непријатељства у региону, изјавила је замјеник сталног представника Руске Федерације при УН Ана Евстигњејева.

"Надамо се да ће ова позитивна нота означити крај тренутног раста насиља и да ће се све снаге укључене у конфронтацију, укључујући Израел, придржавати курса деескалације", рекла је Евстигњејева у Савјету безбједности УН на сједници о Блиском истоку.

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Потписивање меморандума о разумијевању између САД и Ирана заказано је за 19. јун у Бургенстоку у Швајцарској, рекао је агенцији РИА "Новости" шеф за комуникације швајцарског Министарства спољних послова Николас Бидо.

(СРНА)

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Тагови :

Русија

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Иран

Иран Америка преговори

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