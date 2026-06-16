Москва поздравља договор Америке и Ирана

Аутор:АТВ
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Русија поздравља договор САД и Ирана и очекује да ће он зауставити непријатељства у региону, изјавила је замјеник сталног представника Руске Федерације при УН Ана Евстигњејева.
"Надамо се да ће ова позитивна нота означити крај тренутног раста насиља и да ће се све снаге укључене у конфронтацију, укључујући Израел, придржавати курса деескалације", рекла је Евстигњејева у Савјету безбједности УН на сједници о Блиском истоку.
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Паника у Ламаншу: Руси запуцали према Британцима
Потписивање меморандума о разумијевању између САД и Ирана заказано је за 19. јун у Бургенстоку у Швајцарској, рекао је агенцији РИА "Новости" шеф за комуникације швајцарског Министарства спољних послова Николас Бидо.
(СРНА)
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