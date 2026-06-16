Хорор се наставља и послије смртоносног банџија: Језив потез радника

Аутор:АТВ
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Марија Едуарда Родригес де Фреитас (21) погинула је након пада са висине од око 40 метара са напуштеног Моста костура у Лимеири, у савезној држави Сао Пауло, у несрећи која је забележена шокантним снимком који се брзо проширио интернетом.
Авантуриста који је скочио са истог моста само неколико сати прије него што је Марија страдала јер је лансирана без сигурносног ужета тврди да су организатори "попустили са стандардима" због огромног броја људи који су чекали на ред.
Према локалним медијима, затражила је да изведе скок у стилу "авиона", при којем су је два инструктора подигла на рамена док је раширила руке, а затим је пуштена са моста.
Будућа професорка физичког васпитања наводно је платила око 30 евра фунти за скок, као и додатни износ за ГоПро камеру од 360 степени која се може видјети у њеној руци непосредно прије скока.
Сада је мушкарац који се представио само као Емануел испричао да вјерује да је притисак због великог броја људи који су чекали на банџи, након кашњења изазваних кишом, можда допринио трагедији.
🇧🇷 Tragedy in Brazil. — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, just 21, died after being thrown from the "Skeleton Bridge" in Limeira for what she thought was a bungee jump.
The cord was NEVER attached.
Six people have reportedly been detained by police.
Heartbreaking.…
Емануел каже да је био други од укупно 93 људи који су тог дана скочили са моста, али сматра да је журба да се надокнади изгубљено вријеме могла да доведе до кобне грешке.
ГоПро камера још није пронађена, а полиција вјерује да би могла бити кључна за реконструкцију посљедњих тренутака прије трагедије, укључујући евентуална упутства која су дата Марији Едуарди и питање да ли је забиљежила смртоносни скок.
Говорећи за бразилског инфлуенсера Дијега Шуенга, Емануел је подијелио снимак свог скока са истог мјеста у суботу ујутру.
На снимку се види како је еластично уже безбједно причвршћено за његову ногу прије него што скаче са моста, што је у оштрој супротности са снимком фаталног скока Марије Едуарде, на којем се чини да исто уже лежи смотано на мосту иза ње.
Он се присјетио да је у почетку имао повјерења у организаторе.
"Опрема је дјеловала безбједно и све је изгледало како треба. Од комуникације са групом до појединачних инструкција и самог доласка на мост, осјећао сам се сигурно", рекао је.
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Емануел је свој скок завршио без проблема, али тврди да је понашање организатора док су покушавали да убрзано пропусте остале учеснике "остављало много простора за критику".
"Био је то веома неуобичајен дан. Падала је киша, било је кашњења и много људи је чекало на скок. Из моје перспективе учесника, организација је била веома лоша. Очигледно је да се оно што се догодило не може оправдати. По мом мишљењу, недостајало је професионализма. Позитиван утисак који сам имао потпуно је нестао", рекао је.
Вјереник Марије Едуарде, који је са њом допутовао на мост и присуствовао несрећи, наводно је претрпио озбиљан здравствени проблем након што је видио њен пад и пребачен је у локалну болницу.
Медицинска сестра Рајза Дијаз, која се случајно нашла на локацији као туриста, изјавила је да је потрчала низ стрму падину покушавајући да спаси дјевојку.
JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs— Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026
За бразилску емисију "Доминго Еспетакулар" рекла је да је студенткиња по доласку још показивала слабе знаке живота.
"Видјела сам да тешко дише и провјерила сам јој зјенице - обје су биле проширене. Осјетила сам и пулс. Био је веома слаб, али га је и даље имала", рекла је.
Медицинска сестра је разговарала са Маријом Едуардом покушавајући да је одржи при свијести док није стигла додатна помоћ, али је дјевојка задобила вишеструке тешке повреде и проглашена је мртвом на лицу мјеста.
Након трагедије двојица мушкараца побјегла су са мјеста несреће, али су касније пронађени уз помоћ полицијских хеликоптера.
Шест особа приведено је на саслушање, а тројица мушкараца - Маикон Фернандес Синтра (42), Луис Фелипе Фелисијано Егороф (32) и Витор де Фреитас Гонсалвеш (27) - задржани су у притвору због сумње за убиство са евентуалним умишљајем.
Према бразилском законодавству, то значи да су били свјесни да њихове радње могу довести до смрти, чак и ако им то није била директна намјера.
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Истражитељи наводе да су инструктори током испитивања дјеловали дезоријентисано и нису могли да објасне ко је био одговоран за причвршћивање ужета нити ко је морао да изврши завршну безбједносну провјеру.
Један од осумњичених, Фелисијано Егороф, признао је да није постојала јасна подјела одговорности када је ријеч о безбједносним контролама.
"Некада један од нас не би ставио опрему, други би провјеравао, трећи би провјеравао, четврти би је стављао. Некада би једна особа урадила све, а друга би само погледала да ли је све у реду. Отприлике је тако функционисало", рекао је истражитељима.
На питање ко је требало да причврсти сигурносну опрему Марији Едуарди или изврши завршну провјеру прије њеног скока, одговорио је да се не сјећа.
Нестала ГоПро камера постала је један од кључних елемената истраге након што је један свједок тврдио да је видио запосленог како је уклања са тијела дјевојке непосредно након пада. Рафаел Гулар, који је чекао свој ред за скок, тврди да је посматрао како један члан особља скида ГоПро камеру са њеног врата док је већ лежала на земљи.
"Прво чега се сјећам јесте да сам видио једног запосленог како скида ГоПро са њеног врата док је већ лежала на земљи. Да ли је покушавао да сакрије доказ или је био забринут због вриједности опреме, не знам", рекао је за телевизију ЕПТВ.
Додао је да организатори након несреће нису рекли ништа осталим људима који су чекали.
"Били су као у кататоничном стању. Не знам да ли су покушавали да схвате шта су урадили или су размишљали како да побјегну и сакрију се", рекао је.
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Мушкарци су наводно радили за компанију за банџи скокове "Ентре Кордас" и повезани бренд инструктора "ЛХ Воеи". Инстаграм страница компаније, која је рекламирала "скок у изузетно", наводно је угашена након трагедије.
Марија је само неколико сати прије трагедије објавила више порука на друштвеним мрежама. У једној објави на Инстаграму, поред банера компаније Ентре Кордас, написала је: "Ко је та луда особа која ми је дозволила да скочим са моста?"
У другој објави фотографисала је саобраћајни знак са нацртаним костуром и упозорењем:
"Опасност. Ризик од смрти."
У трећој објави показала је папирне наруквице са натписима:
"Добродошли међу ужад! Ја ћу да летим. Полетање одобрено."
Марија је сахрањена у недјељу у Сао Паулу, гдје су се пријатељи и колеге опростили од ње, подсјећајући на њену љубав према спорту и сан да постане наставница физичког васпитања и инспирише дјецу кроз спорт.
Након сахране њена мајка Валненија први пут се огласила поводом трагедије.
"То проклето уже ми те је заувијек одузело. Моја вољена кћерко, нема те више, а овде су остали само бол и чежња. Вољећу те заувијек", написала је.
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