Осуђен ''Тасманијски ђаво'': Познато колико ће робијати познати ММА борац

Аутор:АТВ
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ММА борац Миљан Ђурашиновић, познатији под надимком „Тасманијски ђаво“, осуђен је пред Првим основним судом у Београду на јединствену казну затвора од годину и осам мјесеци због кривичног дјела лака тјелесна повреда.
Према незваничним сазнањима Информера, ријеч је о првостепеној пресуди, а Ђурашиновићу је недавно поново продужен притвор.
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Ђурашиновић је ухапшен средином октобра прошле године у акцији припадника Министарства унутрашњих послова Србије, у сарадњи са Првим основним јавним тужилаштвом у Београду.
Тужилаштво га је теретило да је 10. октобра, у Булевару Вудроа Вилсона у Београду, заједно са још двојицом мушкараца физички напао возача једне такси службе.
Према наводима истраге, оштећеном је задато више удараца у предјелу главе, након чега му је ножем нанесена повреда руке.
Након хапшења, Ђурашиновић је на саслушању искористио законско право да се брани ћутањем и није износио одбрану пред тужиоцем.
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Из Првог основног јавног тужилаштва тада је саопштено да је након саслушања предложено одређивање притвора због опасности од бјекства и могућности понављања кривичног дјела.
Као један од разлога за притвор наведено је и то што се осумњичени након инцидента извјесно вријеме налазио у бјекству, као и чињеница да је раније више пута осуђиван.
Миљан Ђурашиновић први пут је привукао већу пажњу јавности 2006. године, када је током новогодишње ноћи рањен у масовној тучи у београдском хотелу „Метропол“.
Двије године касније поново је доспио у жижу јавности због инцидента у којем је власнику кладионице нанио тешке тјелесне повреде мачетом.
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Током наредних година његово име више пута се појављивало у извјештајима о полицијским акцијама и хапшењима. Ипак, за дио догађаја који су му стављани на терет нису донесене осуђујуће пресуде, било због недостатка доказа, обуставе поступка или других процесних разлога.
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