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Бизарна превара у Брчком: Годинама примала дјечији додатак за преминуло дијете

Аутор:

АТВ
16.06.2026 12:04

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Новац на столу
Фото: АТВ

Основни суд Брчко дистрикта БиХ потврдио је оптужницу против С. З. М. Из Брчког због постојања основане сумње да је у периоду од септембра 2017. године до маја 2024. године незаконито остваривала право на дјечји додатак за дијете које је преминуло још 2017. године

Основни суд Брчко дистрикта БиХ потврдио је оптужницу против С. З. М. Из Брчког због постојања основане сумње да је извршила кривично дјело - Обмана при добијању кредита или других погодности -из члана 262 став (2) у вези са ставом (1) Кривичног закона Брчко дистрикта БиХ.

Оптуженој се на терет ставља да у периоду од септембра 2017. године до маја 2024. године није пријавила смрт свог малољетног дјетета надлежном Центру за социјални рад Брчко дистрикта БиХ, иако је у истом периоду у континуитету подносила захтјеве за остваривање права на дјечији додатак, чиме је за наведени временски период прибавила противправну имовинску корист у укупном износу од 11.959,65 КМ, а за исти износ оштетила Брчко дистрикт БиХ, саопштено је из Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ.

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Тагови :

Брчко

Дјечији додатак

Потврђена оптужница

Тужилаштво Брчко дистрикта

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