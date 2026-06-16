АТВ незванично сазнаје: Ово су лица ухапшена у акцији "Фабија"

Аутор:АТВ
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У акцији, "Фабија" која је усмјерена на спречавање злоупотребе опојних дрога, извршени су претреси на више локација на подручју Билеће, приликом чега је ухапшено више лица, потврђено је за АТВ.
Како АТВ незванично сазнаје у ради се о лицима Раденко Вујовић, Милан Вукоје, Комљеновић Зоран звани Соки и Васиљевић Александар.
Подсјећамо, полицијски службеници ПУ Требиње током дана у сарадњи са Управом за тешки и организовани криминалитет МУП-а Републике Српске, а уз подршку Жандармерије МУП-а Републике Српске, данас су на подручју општине Билећа извели кодну акцију „Фабија“.
Хроника
Акција "Фабија": Претреси на више локација, ухапшено 5 особа
Акција је усмјерена на спречавање и злоупотребу опојних дрога и данас је извршен претрес на шест локација на подручју општине Билећа при чему су лишена слободе четири лица. Једно лице предано у надлежност Агенције за истраге и заштиту БиХ (СИПА), а за кривична дјела у истој акцији „Неовлаштене производње и промета опојних дрога“ на подручју града Мостара.
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