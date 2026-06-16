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АТВ сазнаје: У току велика акција у Требињу и Мостару

Аутор:

Бојан Носовић
16.06.2026 07:42

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полиција дастер службеници МУП-а
Фото: ATV

У току је велика полицијска акција на подручју Полицијске управе Требиње али и на подручју Мостара, сазнаје АТВ.

Према сазнањима АТВ-а у фокусу акције су дилери дроге.

“Акција је усмјерена на недозвољену производњу и промет опојних дрога”, каже извор АТВ-а.

Ускоро опширније...

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Тагови :

Требиње

Мостар

акција

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