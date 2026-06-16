Након 17 година испливали нови детаљи: Криминалац из Србије убио помагача из БиХ након пљачке виле

Аутор:АТВ
Коментари:0
У истрази бруталног напада из 2009. године појавио се нови преокрет. Након открића тијела једног од наводних чланова банде, појавио се и други осумњичени за пљачку и покушај убиства који су шокирали подручје Канавезеа.
Више од седамнаест година та ноћ остала је урезана у сјећање породице и у торинској црној хроници као један од најнасилнијих напада који су се икада догодили на подручју Канавезеа.
Брутална пљачка, почињена у вили у Леинију у априлу 2009. године, за жртву је имала једног младића, мајка је била отета, а отац присиљен да се прави мртав како би се спасио. Данас, скоро двије деценије касније, истрага је добила нови и шокантан заокрет.
Појавио се други осумњичени уз Милана Ускоковића, 64-годишњег држављанина Србије, који је већ под истрагом због пљачке и убиства наводног саучесника. Ријеч је о човјеку који је годинама остао у сјенци, а који је сада идентификован захваљујући истражном раду карабињера из Истражног одјељења у Торину и стручњака РИС-а (RIS) из Парме.
Прича нас неизбјежно враћа у прошлост, у вече 16. априла 2009. године. У вили у улици Форначино (Via Fornacino), у Леинију, банда од најмање три особе провалила је у породичну кућу Тедолди. Пљачкаши су дјеловали изузетно насилно. Давиде Тедолди, тада у раним двадесетим годинама, имобилисан је, ударен кундаком пиштоља у главу, ослијепљен сузавцем, а руке и ноге су му биле везане. Његово стање било је изузетно тешко, те је младић пао у кому.
Хроника
АТВ незванично сазнаје: Ово су лица ухапшена у акцији "Фабија"
Остатак породице такође је био изложен бруталном нападу. Његова мајка, Пасквалина Рубато, била је присиљена да преда готовину и чек на 18.000 евра, прије него што је закључана у купатило са селотејпом преко уста. Отац, Итало Тедолди, преживио је један од најдраматичнијих тренутака напада: пљачкаши су му притиснули јастук преко лица покушавајући да га угуше. Само му је изванредна присебност омогућила да преживи. Правећи се мртав, успио је да увјери нападаче да оду.
Годинама се чинило да је истрага застала. Истражиоци су прикупили доказе, свједочења и трагове, али потпуна идентификација починилаца чинила се далеком. Затим се догодио неочекивани преокрет, повезан с другом мистеријом која је остала неријешена скоро десет година.
У средишту нове истраге је Момчило Бакал, босанскохерцеговачки грађевински предузетник познат свима као Момо. Према наводима истражилаца, Бакал је био дио групе која је напала вилу у Леинију. У јулу 2016. године изненада је нестао без трага.
Свијет
Опрез, ако путујете: Лажни таксисти туристима у Паризу "опљачкали" туристе
Годинама је случај остао обавијен велом мистерије, све до 2025. године, када је његово тијело пронађено закопано на парцели у улици Виларето (Strada Villaretto), на сјеверној периферији Торина. Ово откриће поново је отворило старе истражне трагове и омогућило повезивање наизглед неповезаних догађаја.
Према тужилаштву, Бакала је убио сам Ускоковић, дајући му велике дозе седатива. Његово тијело потом је сакривено у јами ископаној у земљи, гдје је пронађено скоро девет година касније.
Детаљне истраге о убиству омогућиле су и прецизнију реконструкцију састава банде која је дјеловала у Леинију 2009. године. То је довело до појаве другог наводног члана групе, који је сада формално под истрагом због пљачке и покушаја убиства.
Хроника
Отели новац и ствари од суграђанина, па му тражили још пара да му врате предмете
Прелиминарно саслушање против Ускоковића одгођено је до новембра како би Тужилаштво у Торину могло да заврши своје коначне истраге. Међу очекиваним елементима је и форензичко-медицинско мишљење повјерено др Валентини Де Бјазио, која ће процијенити трајне посљедице које је Давиде Тедолди претрпио након бруталног напада. Нова оптужба за покушај убиства добија посебну тежину с обзиром на изузетно тешке повреде које је жртва претрпјела. Седамнаест година касније, Тедолди још увијек живи с физичким и психичким ожиљцима те ноћи.
Истрага представља једну од најсложенијих криминалних прича поново отворених посљедњих година на подручју Торина. Ријеч је о правом неразјашњеном случају, такозваном „хладном случају” (cold case), који је изгледао осуђен да остане без коначних одговора, али и даље доноси неочекиване истражне развоје.
Овај случај још једном показује како истражиоци могу пронаћи нове путеве чак и након много година, захваљујући развоју научних техника, унакрсном испитивању старих досијеа и појави доказа који раније нису били довољни за поткрепљивање формалних оптужница.
За породицу Тедолди сада се отвара нова судска фаза. Након скоро двије деценије чекања, поступак би коначно могао помоћи у разјашњавању свих улога и одговорности банде која је пљачку претворила у ноћну мору и заувијек промијенила животе цијеле породице. Кључно рочиште заказано је за новембар, када би оптужница могла бити коначно утврђена и омогућити правосуђу да затвори једно од најдраматичнијих и најдуготрајнијих поглавља у новијој историји Пијемонта.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
26 мин0
Сцена
31 мин0
Друштво
31 мин0
Хроника
38 мин0
Хроника
38 мин0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
12
35
12
28
12
19
12
16
12
11
Тренутно на програму