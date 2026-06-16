Народна скупштина расправља о ребалансу буџета

Аутор:Магдалена Глигић
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Ребаланс је 8,5 милијарди. Већи је за 1,1 милијарду марака. Најважније је покретање инвестиционог циклуса, каже ресорни министар. Неопходно је подићи бруто друштвени производ и остварити већи животни стандард за становништво Српске, додаје. Друга страна ребаланса су сва она давања која ће гарантовати квалитетнији живот грађана Српске.
"Повећали смо и плате и пензије, да смо повећали и борачке додатке и да смо коначно ријешили статус бораца, такође јако велика издвајања за социјална давања поготово родитеља његоватеља и свих, материнског додатка са 400 на 740км, затим за родитеље који имају четворо и више дјеце а нису запослени са 750 на 800 КМ", рекла је Зора Видовић, министар финансија Републике Српске.
Ово је најсвеубухватинији и најквалитетнији ребаланс од постојања Републике Српске с обзиром да на овом ребалансу имамо раст буџета од 15%, истиче Дражен Врховац, члан одбора за финансије и буџет у НСРС. Додаје да ребаланс подразумијева и ванредно усклађивање али и једнократну помоћ пензионерима. Осим за пензионере, биће новца и за Градове и Општине.
"Наравно да нема развоја ни једног града ни Републике без задужења, само је битно та задужења на квалитетан начин усмјерити", рекао је Дражен Врховац, члан одбора за финансије и буџет у НСРС.
"Било би боље да град Бањалука усмјери енергију у сарадњу са Владом Републике српске а не да наш главни и највећи град Републике Српске изгледа овако као што изгледа", додаје Врховац.
Бања Лука
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Истицање такозваних проблема карактеристично је за изборне године закључио је Врховац.
Такву тврдњу подупиру и изјаве опозиционих лидера. Критике ребаланса данас нису биле стране Огњену Бодироги, осим Владе Српске криви су му и пензионери који ће се окористити једнократном помоћи. Како каже неће они враћати ова задужења.
"СДС неће подржати овакав ребаланс, неће подржати ни задужење. Знате колико интересује уз дужно поштовање неке људе који су у 7, 8 и 9 деценији живота ко ће враћати ове кредите, сигурно неће они враћати", рекао је Огњен Бодирога, народни посланик СДС-а у НСРС.
Критичан је био и Бојан Кресојевић који је бројчаник задужења Владе Српске упалио синоћ да се боље спреми али боље да није, јер му је исти врло брзо прегорио.
"Морали смо да замијенимо да донесемо квалитетнији дисплеј јер је прегорио али сада ради", рекао је Бојан Кресовић, посланик ПДП-а у НСРС.
Са једва ажурираним подацима грађанима је поручио следеће.
"До сада сте преко 2,7 милијарди задужили грађане. Ми нећемо одустати док не буде јасно шта радите, не дјеци већ унуцима у Републици Српској".
Није ни лидер за правду и ред за задуживања, али подсјећа да Град Бањалука треба да гледа у своје двориште и своја задуживања.
"Најлицемјерније је то што на то указује неко ко исте ствари ради на локалном нивоу јер је Станивуковић узео преко 70 милиона марака последњих година", рекао је Небојша Вукановић, посланик Листе за правду и ред.
Све што ради опозиција је популизам јасни су из Владе Српске и нема везе са стварношћу. Влада одбацује наводе о презадужености Српске.
"Одговорно тврдим да је ово ребаланс који испуњава све што је речено у експозеу у смислу рјешавања проблема а конкретно испуњава оно што је био разговор са нашим најосјетљивијим социјалним категоријама и поносан сам што имамо данас овакав ребаланс на дневном реду", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Посланици разматрају и приједлоге одлука о гаранцијама и дугорочном задуживању Републике Српске, као и сет закона о платама у јавном сектору.
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