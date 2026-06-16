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Каран: Улажемо у знање и будућност

Аутор:

АТВ
16.06.2026 17:44

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Републике Српске Синиша Каран саопштио је да је у Требиње стигла нова информатичка опрема и да се наставља улагање у знање и будућност.

"Нова информатичка опрема стигла је и у Требиње! Улажемо у знање, улажемо у будућност", написао је Каран на "Иксу".

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Тагови :

Синиша Каран

будућност

Република Српска

Коментари (8)

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