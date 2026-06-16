Каран: Улажемо у знање и будућност

Аутор:АТВ
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран саопштио је да је у Требиње стигла нова информатичка опрема и да се наставља улагање у знање и будућност.
"Нова информатичка опрема стигла је и у Требиње! Улажемо у знање, улажемо у будућност", написао је Каран на "Иксу".
💻 Нова информатичка опрема стигла је и у Требиње! — Siniša Karan (@sinisa_karan) June 16, 2026
▶️ Улажемо у знање, улажемо у будућност. pic.twitter.com/zv3CPoVQWp
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