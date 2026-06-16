Европски парламент одобрио трговински споразум са САД

Коментари:0
Европски парламент саопштио је да је изгласао одобрење трговинског споразума са Сједињеним Државама.
"Данас су посланици Европског парламента дали коначно одобрење за два законска акта којима се спроводе царинске обавезе ЕУ из заједничке изјаве Уније и САД из августа 2025. године", наводи се у саопштењу.
Амерички предсједник Доналд Трамп постигао је прошле године споразум са ЕУ у Шкотској, према којем је ЕУ пристала да укине увозне царине на америчке индустријске производе и омогући повлаштен приступ америчким пољопривредним производима, док су САД заузврат увеле царине од 15 одсто на већину робе из ЕУ.
Готово 11 мјесеци након тог оквирног споразума, ЕУ још није била усвојила законске акте неопходне за спровођење договореног смањења царина. Трамп је поводом тога запријетио да ће увести знатно више царине уколико ЕУ не предузме потребне кораке до 4. јула.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
16
23
16
20
16
14
16
12
16
10
Тренутно на програму