Никад луђа прослава: Зеленорћани након сензације изнијели јариће на улице

Аутор:АТВ
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Фудбалска репрезентација Зеленортских Острва приредила је прворазредну сензацију на Свјетском првенству.
Зеленорћани су против актуелног европског првака Шпаније у Атланти у првом колу Групе Х одиграли без голова.
Сензација, не само петог дана шампионата, већ цијелог досадашњег дијела, прослављена је бурно међу навијачима државе која има нешто мање од пола милиона становника.
Неки од њих су на прославу изнијели јариће, као део "кореографије".
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