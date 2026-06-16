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Никад луђа прослава: Зеленорћани након сензације изнијели јариће на улице

Аутор:

АТВ
16.06.2026 18:26

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Навијачи Зеленортских острва изнијели јариће на улице
Фото: Screenshot

Фудбалска репрезентација Зеленортских Острва приредила је прворазредну сензацију на Свјетском првенству.

Зеленорћани су против актуелног европског првака Шпаније у Атланти у првом колу Групе Х одиграли без голова.

Сензација, не само петог дана шампионата, већ цијелог досадашњег дијела, прослављена је бурно међу навијачима државе која има нешто мање од пола милиона становника.

Неки од њих су на прославу изнијели јариће, као део "кореографије".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Зеленортска Острва

Шпанија

Свјетско првенство 2026

Mundijal

Јарићи

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