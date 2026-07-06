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Вјештачка интелигенција открила 73 непозната вулкана на дну океана

06.07.2026 22:05

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Фото: pexels/Antonio Treccarichi

Научници су открили 73 раније непознате вулканске калдере скривене на океанском дну користећи вјештачку интелигенцију.

Ово откриће, које више него утростручује број познатих подводних калдера, могло би бити кључно за процјену будућих вулканских опасности. Истраживање је водио тим вулканолога предвођен Андреом Веролин са Универзитета Париз-Сакле у Француској, извјештава Science Alert .

Опасности са морског дна

Већина вулканске активности на Земљи одвија се под морем, гдје се тектонске плоче стално помјерају, сударају и подвлаче једна другу. Иако је већина ових ерупција релативно блага, повремено се дешавају и драматичније ерупције.

На мјестима таквих ерупција могу се формирати калдере, огромна удубљења слична кратерима која настају када се тло уруши у испражњену магматску комору вулкана. Неке су дуго успаване, али друге могу означити вулканске системе који би могли поново еруптирати.

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Подводне калдере могу произвести снажне ерупције, цунамије, ударне таласе и огромне количине паре. Догађај Хунга Тонга-Хунга Ха'апаи 2022. године, експлозивна ерупција подморске калдере у архипелагу Тонга, послужила је као упозорење. Ерупција је створила таласе атмосферског притиска који су стигли до свемира, изазвали распрострањене цунамије и проузроковали штету хиљадама километара далеко.

Претрага уз помоћ вјештачке интелигенције

С обзиром на то да је прије ове студије документовано мање од 30 подморских калдера, научници су имали велики недостатак података.

Да би попунили ову празнину, Веролино и његове колеге су прилагодили алгоритам првобитно развијен за откривање ударних кратера на Марсу и применили га на батиметријске мапе, које биљеже топографију морског дна.

Алгоритам је првобитно означио 87.435 могућих формација. Након примјене низа филтера и ручног прегледа преосталих кандидата, истраживачи су сузили листу на 78 вјероватних калдера. Међу њима је било пет које су већ биле познате, што је потврдило ефикасност методе. Тим је открио 73 нове, потенцијалне калдере.

Где се налазе новооткривене калдере?

Открића такође пружају увид у то гдје се подморске калдере највјероватније формирају. Осам нових структура налази се на средњоокеанским гребенима, гдје се сусрећу границе тектонских плоча.

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Девет њих је идентификовано у вулканским луковима, а 61 је пронађено унутар тектонских плоча, као што су ланци подводних планина, а не на самим границама. Истраживачи су посебно издвојили седам новооткривених калдера као важне циљеве за будућа истраживања. Њихова локација, дубина воде и облик сугеришу да би могле бити кључне за разумевање опасности од подморских вулкана.

Основа за будуће процјене ризика

У раду се не процјењује да ли су новооткривене калдере тренутно активне. Међутим, недавне студије показују да чак и вулкани за које се сматрало да су угашени могу тихо да се напуне магмом и поново постану активни. Стога је важно знати гдје се такве локације налазе како би се оне које представљају највећи ризик могле детаљније истражити.

„Наш скуп података попуњава велику празнину у претходним запажањима и пружа поновљив и надоградив оквир за карактеризацију подморских вулкана, истичући потребу за њиховим укључивањем у будуће процјене глобалне вулканске опасности“, наводе истраживачи.

„Наш циљ није да направимо комплетан глобални инвентар, већ да успоставимо транспарентан и репродуцибилан оквир који пружа поуздану базу података која се може проширити како буду доступне батиметријске мапе веће резолуције и будуће студије“, закључује се у раду објављеном у часопису Communications Earth & Environment.

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