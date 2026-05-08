Језиви снимци - више мртвих у ерупцији вулкана

Три особе погинуле су у ерупцији вулкана, што је покренуло спасилачку операцију како би се у петак ујутру на сигурно извукло више од десет планинара заробљених у близини кратера индонежанске планине Дуконо.
Међу погинулима су држављани Сингапура и један држављанин Индонезије, наводе начелник полиције и званичници службе за спасавање на острву Халмахера у провинцији Сјеверни Малуку, гдје је вулкан еруптирао, преноси ЦНН.
Девет странаца и 11 локалних планинара пењало се на планину Дуконо у вријеме ерупције, изјавио је начелник полиције Сјеверне Халмахере, Ерлихсон Пасарибу, за индонежанску ТВ Компас.
NEW: Hikers run for their lives after Mount Dukono in Indonesia erupts right in front of them.
The footage was captured by a government operated drone.
The hikers ignored warning signs that told them to stay out of the 3 kilometer ‘danger zone.’
Седамнаест од 20 пењача је безбједно евакуисано, саопштио је Иван Рамдани, шеф Канцеларије за потрагу и спасавање (САР) у Тернатију, у 18 часова по локалном времену. Тијела троје настрадалих тренутно су и даље на планини. Операције потраге су обустављене за петак и биће настављене у суботу.
Огроман стуб дима и пепела могао се видјети како се уздиже изнад планине на драматичном видео-снимку забиљеженом у близини кратера, који је направио Алекс Ђангу, индонежански планински водич.
Ђангу је водио двоје њемачких туриста на планину Дуконо када је осјетио дубоке потресе прије ерупције, рекавши за ЦНН да је било "веома застрашујуће".
Ђангу је навео да су чули звуке који долазе испод кратера око 15 часова по локалном времену у четвртак. Затим је подигао дрон како би из ваздуха испитао стање кратера.
"Осматрање је показало да је кратер испуњен вулканским материјалом, што није било нормално. Затим смо чули двије експлозије", рекао је он.
Убрзо након тога, примијетио је другу групу планинара како се креће ка ивици кратера.
"Када се главна ерупција догодила у петак у 7.41 ујутру, чинило се да је та група тек стигла на врх и да су уживали", рекао је он.
"Видио сам како каменчићи и шљунак клизе надоле због потреса, а онда сам рекао својим клијентима да морамо да бјежимо доле", испричао је Ђангу.
Док су Ђангу и његова група успјели да се безбједно евакуишу, он је рекао да су многи планинари остали код кратера у вријеме ерупције.
"Када смо били удаљени око 100 метара, видио сам двије групе локалних туриста, једна група од девет људи је већ била близу ивице, док су други снимали видео за друштвене мреже."
"Надам се да су још живи", чује се како говори на снимку.
Ini situasi Erupsi Gunung Dukono dari jarak dekat. Erupsi terbesar dalam sejarah Gunung Dukono terjadi tadi pagi sekitar pukul 07:40 WIT dengan ketinggian Kolom Abu mencapai 10.000 meter.
Вулкан је, како је рекао, веома активан и наставио је да еруптира у петак поподне уз "суперсонични звук".
Указујући на недостатак ограничења за пењање, Ђангу је рекао: "На Дукону не постоји безбједносни пункт који контролише улазне или излазне руте, а наравно да нема ни шумске полиције која би спријечила људе да се пењу."
У ажурираном извјештају у петак увече по локалном времену, индонежанска агенција за катастрофе позвала је туристе и локално становништво да не обављају активности на планини Дуконо док вулканска активност остаје повишена, додајући да људи увек треба да прате упутства локалних власти и Центра за вулканологију и ублажавање геолошких опасности (ПВМБГ).
Планина Дуконо је један од најактивнијих вулкана у Индонезији, а власти биљеже појачану активност од краја марта.
Од децембра 2024. године, ПВМБГ саветује туристе и друге пењаче да не учествују у активностима у радијусу од 4 километра од епицентра планине Дуконо. Према подацима ове организације, Дуконо је од марта ове године забиљежио значајан пораст експлозивних магматских ерупција.
"Када планина Дуконо не еруптира неколико дана, људи морају бити опрезни јер се можда ствара веома висок притисак. И то је оно што се догодило данас", рекао је Ђангу на снимку.
Спасилачки тимови могли су се видјети на планини у петак, како носе најмање једну повријеђену особу на носилима кроз шуму, судећи према фотографијама индонежанске националне агенције за потрагу и спасавање БАСАРНАС.
У саопштењу послатом ЦНН-у, Министарство спољних послова Сингапура навело је да блиско сарађује са индонежанским властима како би пружило конзуларну помоћ и подршку погођеним Сингапурцима и њиховим породицама.
Индонезија се налази на "Ватреном прстену", појасу око Тихог океана гдје се често дешавају земљотреси и вулканске активности. То је једна од сеизмички најактивнијих зона на планети, која се протеже од Јапана и Индонезије на једној страни Пацифика до Калифорније и Јужне Америке на другој.
