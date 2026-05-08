Дуга робија: Стигле казне за убиство инспектора Славољуба Шћекића

Аутор:АТВ
Коментари:0
Врховни суд Црне Горе потврдио је пресуду Апелационог суда којом су Саша Борета, Љубо Биговић, Љубо Вујадиновић и Милан Шћекић осуђени на по 30 година затвора за убиство полицијског инспектора Славољуба Шћекића, чиме је она постала правоснажна.
Врховни суд одбио је као неосноване жалбе оптужених и њихових бранилаца и оцијенио да током поступка нису учињене битне повреде закона, те да је Апелациони суд правилно оцијенио изведене доказе, укључујући исказе свједока, материјалне доказе, вјештачења и друге доказе спроведене током поступка.
Бања Лука
Гори контејнер у бањалучком насељу, ватрогасци излазе на терен
Суд је посебно нагласио да су нижестепени судови, Виши суд у Подгорици и Апелациони суд, детаљно образложили на основу којих доказа су утврдили чињенице везане за подметање експлозивних направа на градилишту хотела "Сплендид" у Будви 2005. године, као и околности убиства инспектора Шћекића.
Врховни суд је закључио и да је Апелациони суд био надлежан да након ранијих укидања пресуде сам спроведе претрес и донесе одлуку, у складу са одредбама Законика о кривичном поступку, преноси "Срна".
Тенис
Хрват Дино Прижмић избацио Ђоковића па поруком одушевио Србе
Оцијењено је и да оптуженима током поступка није повријеђено право на одбрану и да су им били обезбијеђени стандарди правичног суђења гарантовани Уставом Црне Горе и Европском конвенцијом о људским правима.
Начелник црногорске полиције Славољуб Шћекић убијен је у класичној сачекуши у ноћи 30. августа 2005. године испред породичне куће у подгоричком насељу Толоши.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
33
21
29
21
22
21
18
21
08
Тренутно на програму