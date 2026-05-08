Logo
Large banner

Дуга робија: Стигле казне за убиство инспектора Славољуба Шћекића

Аутор:

АТВ
08.05.2026 21:22

Коментари:

0
Дуга робија: Стигле казне за убиство инспектора Славољуба Шћекића
Фото: Pixabay

Врховни суд Црне Горе потврдио је пресуду Апелационог суда којом су Саша Борета, Љубо Биговић, Љубо Вујадиновић и Милан Шћекић осуђени на по 30 година затвора за убиство полицијског инспектора Славољуба Шћекића, чиме је она постала правоснажна.

Врховни суд одбио је као неосноване жалбе оптужених и њихових бранилаца и оцијенио да током поступка нису учињене битне повреде закона, те да је Апелациони суд правилно оцијенио изведене доказе, укључујући исказе свједока, материјалне доказе, вјештачења и друге доказе спроведене током поступка.

Vatrogasci

Бања Лука

Гори контејнер у бањалучком насељу, ватрогасци излазе на терен

Суд је посебно нагласио да су нижестепени судови, Виши суд у Подгорици и Апелациони суд, детаљно образложили на основу којих доказа су утврдили чињенице везане за подметање експлозивних направа на градилишту хотела "Сплендид" у Будви 2005. године, као и околности убиства инспектора Шћекића.

Врховни суд је закључио и да је Апелациони суд био надлежан да након ранијих укидања пресуде сам спроведе претрес и донесе одлуку, у складу са одредбама Законика о кривичном поступку, преноси "Срна".

Дино Прижмић слави побједу против Ђоковића

Тенис

Хрват Дино Прижмић избацио Ђоковића па поруком одушевио Србе

Оцијењено је и да оптуженима током поступка није повријеђено право на одбрану и да су им били обезбијеђени стандарди правичног суђења гарантовани Уставом Црне Горе и Европском конвенцијом о људским правима.

Начелник црногорске полиције Славољуб Шћекић убијен је у класичној сачекуши у ноћи 30. августа 2005. године испред породичне куће у подгоричком насељу Толоши.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Славољуб Шћекић

Убиство

Црна Гора

пресуда

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сплит

Регион

Синиша Вуковић нападнут у Сплиту

1 ч

0
Борна Јурички

Регион

Млади бубњар (20) погинуо у тешкој несрећи у Хрватској

6 ч

0
Малољетник у Пули носио униформу ЈНА и петокраку: Кажњен је

Регион

Малољетник у Пули носио униформу ЈНА и петокраку: Кажњен је

7 ч

0
Ухапшен суспендовани специјални тужилац Саша Чађеновић

Регион

Ухапшен суспендовани специјални тужилац Саша Чађеновић

9 ч

0

  • Најновије

21

33

Након Трампа огласио се и Зеленски: Има очекивања од Америке

21

29

Ђоковић након пораза донио разочаравајућу одлуку за навијаче

21

22

Дуга робија: Стигле казне за убиство инспектора Славољуба Шћекића

21

18

Гори контејнер у бањалучком насељу, ватрогасци излазе на терен

21

08

Стигли извјештаји вјештака о здравственом стању генерала Младића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner