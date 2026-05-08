Синиша Вуковић нападнут у Сплиту

08.05.2026 20:28

Сплит
Фото: Pexels/Photo by Aleksei Pribõlovski

Новинар недјељника "Новости" Српског националног вијећа Синиша Вуковић физички је нападнут на сплитској Риви, уз повике нападача да пише за "четничке" новине.

До напада је дошло јуче око 16.00 часова док је Вуковић са супругом шетао Ривом.

Пресрео их је мушкарац средњих година и Вуковићу почео да добацује да "пише за четничке `Новости`" и "Слободанку", алудирајући на "Слободну Далмацију", те да "пише о Јасеновцу", преносе "Новости".

Вуковић је рекао да се прво одмакао од нападача, мислећи да ће све остати на увредама какве је и раније доживљавао, али мушкарац је наставио да му псује мајку, а затим са оближњих штандова узео мотику и кренуо према њему.

Новинар је побјегао са Риве на којој је било мноштво људи и дјеце и позвао полицију, а касније је у полицијској станици дао изјаву.

Из полиције су му рекли да ће по службеној дужности поднијети кривичну пријаву и спровести хитан поступак са обзиром на то да је ријеч о нападу на новинара.

Полиција га је обавијестила да су прегледом снимака са надзорне камере пронашли запис догађаја и да очекују да ће ускоро идентификовати нападача, преноси "Срна".

Синиша Вуковић сарадник је "Новости" од 2023. године и углавном прати теме из културе.

Дан прије напада на Вуковића, ратни ветеран је испред зграде Бановине у Сплиту уз пријетње извријеђао новинара и књижевника Бориса Дежуловића.

Два дана прије тога нападнута је и екипа Нове ТВ док је извјештавала о нелегално изграђеном гробљу у Марини код Трогира, а међу петнаестак нападача био је и начелник општине Марина Анте Мамут из ХДЗ-а.

