Logo
Large banner

Ухапшен суспендовани специјални тужилац Саша Чађеновић

08.05.2026 11:46

Коментари:

0
Ухапшен суспендовани специјални тужилац Саша Чађеновић
Фото: Printscreen/Youtube

Суспендовани специјални тужилац Саша Чађеновић ухапшен је јутрос, 8. маја, по налогу Специјалног државног тужилаштва (СДТ).

Чађеновић је према незваничним информацијама Вијести ухапшен у Сити кварту у Подгорици.

Вијести за сада немају информације због чега је суспендовани тужилац лишен слободе.

Виши суд у Подгорици укинуо је крајем октобра прошле године кућни притвор Чађеновићу, потврдила је тада Телевизији Вијести самостална савјетница за односе с јавношћу Вишег суда Ивана Вукмировић.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Син милионера брутално убио маћеху из Црне Горе

Како је тада саопштено, једина мјера која остаје на снази јесте одузимање пасоша.

СДТ га повезује са криминалном организацијом

Чађеновића СДТ сумњичи да је био члан криминалне организације коју је, према наводима оптужнице, формирао бивши високи полицијски функционер Зоран Лазовић.

На оптужници се, поред њих, налази и бивши главни специјални тужилац Миливоје Катнић.

Подијели:

Тагови :

Саша Чађеновић ухапшен

Црна Гора

хапшење

тужилац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одузет хашиш

Хроника

Ухапшен Приједорчанин, одузето 2,7 килограма хашиша

1 ч

0
Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Повеља општине Фоча премијеру Минићу

1 ч

0
Драшко Станивуковић и Тања Вукомановић

Република Српска

Тања Вукомановић замијенила Игора Црнатка

1 ч

3
Предсједник Борачке организације Републике Српске Милован Гагић на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Гагић: ВРС најзаслужнија за очување Српске

1 ч

0

Више из рубрике

Кретање сахарског пијеска

Регион

Облаци препуни сахарског пијеска, погледајте како иду према нама

15 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Полицијски ауто запливао - ФОТО

20 ч

0
Два напада у Словенији - повријеђене жене

Регион

Два напада у Словенији - повријеђене жене

1 д

0
Поглед на море и тврђаву у Хрватској

Регион

Љетовање у Хрватској за грађане БиХ очигледно неће бити лако ове године

1 д

0

  • Најновије

12

23

Додик: Српски народ оставио дубок траг страдања, али и непоколебљиве храбрости и пожртвованости

12

21

Увреде и пријетње Милошу Лукићу због најаве промоције књиге о Приједору

12

18

Каран: Наша дужност да будућим генерацијама преносимо истину о борби против фашизма

12

15

Формиран предмет против Зијада Крњића због граничног прелаза Градишка

12

12

Бакир Изетбеговић све извјеснији кандидат на изборима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner