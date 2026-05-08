Ухапшен суспендовани специјални тужилац Саша Чађеновић

Суспендовани специјални тужилац Саша Чађеновић ухапшен је јутрос, 8. маја, по налогу Специјалног државног тужилаштва (СДТ).
Чађеновић је према незваничним информацијама Вијести ухапшен у Сити кварту у Подгорици.
Вијести за сада немају информације због чега је суспендовани тужилац лишен слободе.
Виши суд у Подгорици укинуо је крајем октобра прошле године кућни притвор Чађеновићу, потврдила је тада Телевизији Вијести самостална савјетница за односе с јавношћу Вишег суда Ивана Вукмировић.
Како је тада саопштено, једина мјера која остаје на снази јесте одузимање пасоша.
Чађеновића СДТ сумњичи да је био члан криминалне организације коју је, према наводима оптужнице, формирао бивши високи полицијски функционер Зоран Лазовић.
На оптужници се, поред њих, налази и бивши главни специјални тужилац Миливоје Катнић.
