Облаци препуни сахарског пијеска, погледајте како иду према нама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Четвртак је нашем региону донио облачно вријеме, а киша је у многим дијеловима. Дуже падавине нису заобишле ни највећи град Српске Бањалуку, али ни многе друге градове.
С обзиром на то да је регион под утицајем југозападног висинског струјања, осим топле ваздушне масе, са сјевера Африке стижу и честице пустињског пијеска из Сахаре.
У предјелима са падавинама очекује се прљава киша. Ријеч је о потпуној природној и уобичајеној појави, а која је највише видљива на возилима и другим предметима по престанку падавина.
Према нашем подручју и даље струји топла ваздушна маса са југозапада, заједно са њом и доста пустињског пијеска из Сахаре.
И на метео радару је видљиво да су се ови облаци већ формирали.
Сада се са југа и са Медитерана из правца сјевера Африке, југа Италије и Грчке приближава снажан облачни систем са падавинама, али и са доста пијеска из Сахаре.
Овај облачни систем већ у петак ујутро захватиће југ Србије и до поднева овим предјелима донијети кишу и пљускове.
Потом ће се овај облачни и падавински послије подне и крајем дана систем премјештати даље на сјевер и до вечери свим предјелима донијети кишу и локалне пљускове са грмљавином. Падавине ће најкасније стићи на сјевер Војводине, тек касно током ноћи.
Киша ће и даље бити веома прљава, пише "Телеграф".
