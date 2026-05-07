Logo
Large banner

Облаци препуни сахарског пијеска, погледајте како иду према нама

Аутор:

АТВ
07.05.2026 21:36

Коментари:

0
Кретање сахарског пијеска
Фото: нммб

Четвртак је нашем региону донио облачно вријеме, а киша је у многим дијеловима. Дуже падавине нису заобишле ни највећи град Српске Бањалуку, али ни многе друге градове.

С обзиром на то да је регион под утицајем југозападног висинског струјања, осим топле ваздушне масе, са сјевера Африке стижу и честице пустињског пијеска из Сахаре.

Саша Обрадовић

Кошарка

Обрадовић се сломио и у сузама напустио конференцију

У предјелима са падавинама очекује се прљава киша. Ријеч је о потпуној природној и уобичајеној појави, а која је највише видљива на возилима и другим предметима по престанку падавина.

Према нашем подручју и даље струји топла ваздушна маса са југозапада, заједно са њом и доста пустињског пијеска из Сахаре.

И на метео радару је видљиво да су се ови облаци већ формирали.

Стиже и са југа Медитерана

Сада се са југа и са Медитерана из правца сјевера Африке, југа Италије и Грчке приближава снажан облачни систем са падавинама, али и са доста пијеска из Сахаре.

аутопут

Ауто-мото

Важно за возаче - МУП уводи кајроне на ауто-путеве

Овај облачни систем већ у петак ујутро захватиће југ Србије и до поднева овим предјелима донијети кишу и пљускове.

Потом ће се овај облачни и падавински послије подне и крајем дана систем премјештати даље на сјевер и до вечери свим предјелима донијети кишу и локалне пљускове са грмљавином. Падавине ће најкасније стићи на сјевер Војводине, тек касно током ноћи.

Киша ће и даље бити веома прљава, пише "Телеграф".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сахарски пијесак

Прљава киша

Метео радар

Киша

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Полицијски ауто запливао - ФОТО

6 ч

0
Два напада у Словенији - повријеђене жене

Регион

Два напада у Словенији - повријеђене жене

1 д

0
Поглед на море и тврђаву у Хрватској

Регион

Љетовање у Хрватској за грађане БиХ очигледно неће бити лако ове године

1 д

0
Борут Пахор пао са бицикла

Регион

Борут Пахор пао са бицикла и поломио се

1 д

0

  • Најновије

23

05

Експлозија на Ђурђевдан: Раднику из БиХ се боре за живот

22

59

Жељко Јоксимовић се обратио Бањалучанима

22

51

Кузмић за АТВ: За капиталне инвестиције 47 милиона КМ

22

38

АТВ у Венецији: Умјетници и посјетиоци похрлили на Бијенале

22

33

АТВ у Москви: Све спремно за Дан побједе 9. мај

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner