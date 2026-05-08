Малољетник у Пули носио униформу ЈНА и петокраку: Кажњен је

08.05.2026 13:57

Пулска полиција спровела је криминалистичко истраживање над малољетником којег сумњичи за ремећење јавног реда и мира јер је у Титову парку у Пули носио униформу Југословенске народне армије (ЈНА).

Догађај се одиграо 4. маја, а полиција је о њему саопштила у четвртак, 7. маја.

Како се наводи у полицијском саопштењу, малољетни хрватски држављанин је 4. маја око 15:05 у Титовом парку у Пули положио вијенац поводом обиљежавања годишњице смрти Јосипа Броза Тита.

Притом је био обучен у војну униформу ЈНА те је носио капу с истакнутом црвеном звијездом петокраком.

Полиција наводи да је ЈНА војска која је извршила агресију на Републику Хрватску те да је младић ношењем и истицањем симбола на јавном мјесту изазвао узнемиреност јавности, чиме је реметио јавни ред и мир. Својим понашањем, сматра полиција, остварио је обиљежја прекршаја из чланка 5. Закона о прекршајима против јавног реда и мира.

Полиција ће против малољетника поднијети оптужни приједлог надлежном суду, пишу хрватски медији.

На данашњи дан, 8. маја 1945. године Народноослободилачка војска Југославије "ослободила" је Загреб од усташа. Дан прије град је напустио поглавар НДХ Анте Павелић.

