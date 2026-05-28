Први Европски самит Голд института показао институционални капацитет Републике Српске

Аутор:АТВ
Коментари:0
Република Српска више није посматрач глобалних процеса, већ мјесто на којима се разговара о будућности свијета, економије, безбједности и, оног што је данас најтраженије, слободе, поруке су Првог Европског самита о економији и безбједности одржаног у Бањалуци у организацији Голд института за међународну стратегију.
Заједно са отварањем регионалне канцеларије Голд института, овај самит почетак је дугорочног и продуктивног партнерства, а истовремено одражава дубоку трансформацију у односима између Републике Српске и САД током протекле године.
„Свјетске политичке околности се мијењају. Народи све више траже право на сопствени глас, суверенитет и политику здравог разума. Управо зато је важно што се данас овдје налазе људи који вјерују у слободу, дијалог и право народа да сами одлучују о својој будућности. Срећна сам, поносна и узбуђена што видим да Бањалука има толико пријатеља и савезника и што је данас уписана на мапу важних политичких и дипломатских центара свијета“, рекла је Ана Тришић-Бабић, в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске.
Овај простор и славан је и озлоглашен у исто вријеме. Која ће од те двије слике преовладати у будућности зависи, између осталог, и од тога да ли ће овај простор коначно престати да буде лабораторија туђих интереса и постати простор у којем народи сами доносе одлуке о својој будућности.
„Прави суверенитет је право народа да обликује своју судбину, ослобођен од присиле и отуђених глобалних бирократија. Етнички и национални идентитет жива су суштина слободе и будућности заједнице и не могу се замијенити вјештачки наметнутом униформношћу. Све наше политичке битке биле су у складу са овим начелима. Кроз присуство Института у овом региону, људи широм Републике Српске, БиХ и ширем окружењу – било да су из политике, академске заједнице, јавних институција, бизниса или цивилног друштва – сада имају прилику да се директно укључе у стратешко размишљање и практично искуство о дефинисању кључних политичких, економских и безбједносних изазова нашег времена“, рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Такође, ово је први пут да влада САД, заједно са америчким компанијама и инвеститорима, изразила је спремност да се укључи у велике развојне пројекте - посебно у областима енергетике, транспортне инфраструктуре и информационих и комуникационих технологија.
„Мисија нам је да промовишемо слободу. То радимо свугдје у свијету. Слобода омогућава народима да буду иновативни, дозвољава људима да говоре, мисле и вјерују слободно. О томе је и данашња дискусија. Причаћемо и о безбједносним проблемима који су присутни не само у региону, већ и Европи, те широм свијета“, рекао је Мајкл Флин, предсједавајући Голд института за међународну стратегију.
Ово је само први корак у приближавању САД и Републике Српске, као и култура и народа ка бољем разумијевању и сарадњи, изјавио је Предсједавајући Голд института, указавши да се јачањем односа ове двије земље јача и безбједност широм свијета.
"Ово је за нас могућност да изградимо односе између САД и Републике Српске - важна прилика док градимо тај однос и док смо присутни овдје у региону.Ово је прилика за нас да заиста видимо резултате у нечему што доноси већу стабилност у Европи, на Балкану, али и у САД“, поручује Ели Голд, предсједник Голд института
„Наши дипломатски односи ће се знатно продубити и имаћемо прилику да се за Бањалуку и за Републику Српску чује и нешто шире - не само у региону, већ и у свијету“, рекла је Лана Лончар,
Циљ овог догађаја је, између осталог, представљање Републике Српске као мјеста међународног дијалога, а и најављује вријеме у којем Република Српска више неће тражити своје мјесто у свијету него га самоувјерено заузимати.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч7
Република Српска
5 ч0
Најновије
21
06
21
04
20
59
20
55
20
41
Тренутно на програму