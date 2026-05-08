Logo
Large banner

Галерија - Америчко министарство објавило до сада тајне фотографије НЛО

Аутор:

АТВ
08.05.2026 20:24

Коментари:

0
Америчко министарство рата објавило фајлове и фотографије непознатих летећих објеката (НЛО)
Фото: Министарство рата САД

Предсједник Сједињених Држава Доналд Трамп поручио је Американцима да прегледају недавно објављен први пакет докумената о неидентификованим летећим објектима (НЛО) и неидентификованим небеским појавама.

"Што се тиче мог обећања вама, Министарство рата објавило је први пакет досијеа о НЛО и небеским појавама за јавни увид и проучавање. Са овим новим документима и снимцима, народ може сам да одлучи шта се догађа. Забавите се и уживајте", навео је Трамп на друштвеној мрежи "Трут соушл".

Документи ће бити доступни на званичном сајту Министарства рата, које ће наставити да објављује документе и фотографије.

Америчко Министарство рата најавило је раније прво објављивање до сада невиђених докумената о могућем ванземаљском животу, НЛО и необјашњивим појавама на небу.

НЛО

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Објављене фотографије НЛО

Фотографије НЛО

НЛО

Трамп НЛО

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полицијски службеници стоје на мјесту инцидента гдје је, према извјештајима, дошло до талачке ситуације у филијали банке у Зинцигу, у Њемачкој, у петак, 8. маја 2026.

Свијет

Крај драме: Таоци ослобођени, али нема пљачкаша

5 ч

0
ватра Чернобил шумски пожар

Свијет

Гори у Чернобилу: Ватра прогутала на хиљаде хектара шуме

7 ч

0
Један од најтраженијих бјегунаца у Европи ухапшен је на Тенерифима

Свијет

Ухапшен најтраженији бјегунац у Европи: Објављен снимак хапшења

7 ч

0
Шпанска Цивилна Гарда заплијенила је 11 тона кокаина, 8, 5 тона хашиша, те ухапсила 54 људи и на тај начин прекинула главну руту за трговину кокаином преко Атлантског океана

Свијет

Прекинут "кокаински пут": Заплијењено 20 тона дроге

8 ч

0

  • Најновије

21

33

Након Трампа огласио се и Зеленски: Има очекивања од Америке

21

29

Ђоковић након пораза донио разочаравајућу одлуку за навијаче

21

22

Дуга робија: Стигле казне за убиство инспектора Славољуба Шћекића

21

18

Гори контејнер у бањалучком насељу, ватрогасци излазе на терен

21

08

Стигли извјештаји вјештака о здравственом стању генерала Младића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner