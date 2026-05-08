Галерија - Америчко министарство објавило до сада тајне фотографије НЛО

Предсједник Сједињених Држава Доналд Трамп поручио је Американцима да прегледају недавно објављен први пакет докумената о неидентификованим летећим објектима (НЛО) и неидентификованим небеским појавама.
"Што се тиче мог обећања вама, Министарство рата објавило је први пакет досијеа о НЛО и небеским појавама за јавни увид и проучавање. Са овим новим документима и снимцима, народ може сам да одлучи шта се догађа. Забавите се и уживајте", навео је Трамп на друштвеној мрежи "Трут соушл".
Документи ће бити доступни на званичном сајту Министарства рата, које ће наставити да објављује документе и фотографије.
Америчко Министарство рата најавило је раније прво објављивање до сада невиђених докумената о могућем ванземаљском животу, НЛО и необјашњивим појавама на небу.
