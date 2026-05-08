Гори у Чернобилу: Ватра прогутала на хиљаде хектара шуме

Велики шумски пожар букти данас у чернобилској зони искључења, након што се дан раније у близини бивше нуклеарне електране срушио дрон, приопћиле су украјинске власти. Разине радијације на локацији унутар су "нормалних граница", а ватрогасци раде на сузбијању ватре, пише Еуроњуз.
На фотографији коју је објавила украјинска државна служба за хитне случајеве види се велик ступ бијелог дима како се диже према небу. Дијелови тог подручја затворени су за јавност због високе разине радиоактивности. Подручје око нуклеарне електране Чернобил углавном је напуштено од катастрофалног таљења језгре реактора 1986. године.
"Јутрос у 10 сати, процијењена површина захваћена пожаром износила је око 1100 хектара (11 четворних километара)", приопћио је чернобилски резерват природе који управља локацијом. Потврђено је да је пожар избио у четвртак "као посљедица пада дрона", но поријекло летјелице није наведено.
Кијев је већ раније у више наврата оптуживао Москву за безобзирне нападе на своја нуклеарна постројења, укључујући и комплекс у Чернобилу. Прошле је године руски дрон пробио један од заштитних омотача који прекривају реакторску јединицу која је експлодирала у катастрофи 1986. године.
Украјинска државна служба за хитне случајеве приопћила је да спасиоци раде на спрјечавању даљњег ширења ватре. "Због јаких налета вјетра, пожар се брзо шири територијем и захваћа нове дијелове шуме", стоји у приопћењу. "Ситуацију отежавају сухо вријеме, јаки вјетрови и опасност од мина на одређеним подручјима, што значајно ограничава могућности гашења."
Зона искључења била је погођена шумским пожарима и 2020. године, који су трајали неколико тједана и узроковали пораст позадинског зрачења. Прошлог мјесеца Украјина је обиљежила 40. годишњицу катастрофе у електрани.
