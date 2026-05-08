Logo
Large banner

Талачка криза у Њемачкој, град блокиран

08.05.2026 12:38

Коментари:

0
Полицијски службеници стоје на мјесту инцидента гдје је, према извјештајима, дошло до талачке ситуације у филијали банке у Зинцигу, у Њемачкој, у петак, 8. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP/dpa/Thomas Frey

У њемачком граду Синцигу у току је талачка криза након што су наоружани нападачи пресрели возило за транспорт новца и упали у пословницу банке, саопштила је полиција.

Према информацијама њемачких власти, вјерује се да се у банци налази више нападача и талаца, међу којима је и возач возила за транспорт новца. Полиција наводи да је ситуација тренутно „стабилна“, док специјалне јединице обезбјеђују подручје и покушавају да ријеше кризу без додатног угрожавања људи.

Медији преносе да је један мушкарац пришао запосленом у транспорту новца испред банке, запријетио му оружјем и присилио га да уђе у објекат. Претпоставља се да се налазе у простору трезора.

милош лукић

Република Српска

Увреде и пријетње Милошу Лукићу због најаве промоције књиге о Приједору

Полиција је блокирала шире подручје центра града и успоставила опсежне безбједносне кордоне. Грађанима је поручено да тренутно нема опасности изван обезбијеђене зоне.

На терену се налази велики број припадника полиције и хитних служби, док истрага и операција ослобађања талаца и даље трају.

(Кликс)

Подијели:

Тагови :

талачка криза

Њемачка

Синциг

банка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хантавирус крузер смрти

Свијет

Америка упалила аларм: Активирани хитни центри због хантавируса!

5 ч

0
Додикове посјете Америци и Русији јачају позицију Српске

Република Српска

Додикове посјете Америци и Русији јачају позицију Српске

6 ч

2
Предсједник Доналд Трамп састао се са UFC борцима у сриједу, 6. маја 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону

Свијет

Трамп: Луђаци! Ударићемо још јаче

8 ч

0
Амерички хеликоптер из којег се спуштају маринци који су заузели ирански брод

Свијет

Нападнуте иранске луке, експлозије изнад Техерана

9 ч

0

Више из рубрике

Владимир Путин Русија

Свијет

Путин честитао Дан побједе страним лидерима

4 ч

0
Драма у Какњу: Оштећен громобран који у себи има радиоактивни садржај

Свијет

Драма у Какњу: Оштећен громобран који у себи има радиоактивни садржај

5 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Немилосрдно ћемо одговорити на сваки покушај нациста да осујете одржавање Дана побједе

5 ч

1
Снажна ерупција вулкана однијела најмање три живота

Свијет

Снажна ерупција вулкана однијела најмање три живота

5 ч

0

  • Најновије

16

01

Каран: Наша обавеза према жртвама је да елиминишемо ревизију историје

15

56

СНСД: Умјесто присвајања заслуга, Станивуковић да подржи школама

15

52

''Гранични прелаз Градишка је споменик пропасти БиХ''

15

46

Додик: Сутра неколико састанака с Путином, Српска се уважава

15

43

Стигао извјештај једног љекара вјештака о стању генерала Младића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner