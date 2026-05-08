Талачка криза у Њемачкој, град блокиран

У њемачком граду Синцигу у току је талачка криза након што су наоружани нападачи пресрели возило за транспорт новца и упали у пословницу банке, саопштила је полиција.
Према информацијама њемачких власти, вјерује се да се у банци налази више нападача и талаца, међу којима је и возач возила за транспорт новца. Полиција наводи да је ситуација тренутно „стабилна“, док специјалне јединице обезбјеђују подручје и покушавају да ријеше кризу без додатног угрожавања људи.
Медији преносе да је један мушкарац пришао запосленом у транспорту новца испред банке, запријетио му оружјем и присилио га да уђе у објекат. Претпоставља се да се налазе у простору трезора.
Полиција је блокирала шире подручје центра града и успоставила опсежне безбједносне кордоне. Грађанима је поручено да тренутно нема опасности изван обезбијеђене зоне.
На терену се налази велики број припадника полиције и хитних служби, док истрага и операција ослобађања талаца и даље трају.
