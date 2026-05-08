Лавров: Немилосрдно ћемо одговорити на сваки покушај нациста да осујете одржавање Дана побједе

08.05.2026 10:46

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров
Москва ће немилосрдно одговорити нацистима ако покушају да спроведу своје пријетње и поремете прославу Дана побједе, упозорио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

- Желим да кажем отворено искрено и одговорно, ако нацисти који се поново буде на Западу чине оно што сада раде кроз Украјину, за њих неће бити милости - објаснио је шеф руског Министарства иностраних послова на церемонији полагања цвијећа на спомен-плоче у згради МИП.

Он је додао да Русија мора да елиминише све безбједносне пријетње које долазе са украјинске територије.

У Европи многи без стида позивају на понављање Хитлеровог подухвата и спремају још један напад на Русију, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

Нацизам подиже главу и не само по питању идеологије, већ и у смислу покушаја ревидирања историје и резултата Другог свјетског рата, објаснио је он.

У каквом год виду да се нацизам поново појави – биће побијеђен, поручио је Лавров.

