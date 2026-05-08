Америка упалила аларм: Активирани хитни центри због хантавируса!

Амерички Центар за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) активирао је своје центре за хитне операције и класификовао актуелну епидемију хантавируса као "ниво 3", што представља најнижи степен активације у ванредним ситуацијама.
Шта значи активација ЦДЦ центара за хитне операције?
Како је наведено, оваква класификација је уобичајена у овој фази и указује да је ризик по ширу јавност и даље низак, али да надлежне службе ситуацију активно прате.
Активирање центара за хитне операције значи да је формиран специјализовани тим који координира одговор на ситуацију, пренио је АБЦ.
У оквиру тог система, епидемиолози, научници и љекари могу да буду прераспоређени са својих редовних дужности како би учествовали у одговору на епидемију.
Колико је потврђених случајева повезано са епидемијом?
Здравствени званичници су саопштили да укупан број потврђених случајева повезаних са епидемијом расте.
Према писању листа "Њујорк тајмс", власти анализирају стање Американаца који су били на броду за крстарење "МВ Хондиус", гдје је дошло до епидемије хантавируса.
До данас се зна да су три особе које су биле на броду умрле од вируса.
Више од 100 путника је остало на броду, а Свјетска здравствена организација прати њихово здравствено стање.
Здравствени званичници у више држава кажу да прате неке путнике који су се вратили у САД након што су били на броду на којем су биле заражене особе.
Према прелиминарним подацима, путници који су се вратили нису показивали симптоме болести, а живе у државама Аризона, Калифорнија, Џорџија, Тексас и Вирџинија.
Како је избила епидемија хантавируса на крузеру?
Епидемија хантавируса избила је почетком маја на броду "МВ Хондиус" у Атлантском океану, на ком је било 149 људи, а према посљедњим извјештајима, седам туриста је обољело од болести, док је троје преминуло.
Хантавирус је група патогена који могу изазвати оштећење плућа или бубрега код људи, а већина његових варијанти може се пренијети само контактом са глодарима или њиховим изметом.
Шта Свјетска здравствена организација каже о ризику?
Свјетска здравствена организација (СЗО) саопштила је да случајеви заразе хантавирусом на крузеру "МЦ Хондиус" не представљају почетак нове пандемије, као и да је преношење тог вируса са човјека на човека могуће само код "продуженог контакта".
"Ово није COVID, није инфлуенца и шири се на другачији начин", рекла је докторка Марија ван Керхове, а преноси Скај њуз.
Она је додала да СЗО сарађује са оператерима крузера на којем је избила епидемија на мјерама које уводе на брод.
"Радимо на томе да, корак по корак, уведемо одговарајуће и потпуне процедуре искрцавања како бисмо помогли властима на Канарским острвима за сљедећу фазу људи који су на броду", навела је она.
Које мјере су уведене на крузеру "МВ Хондиус"?
Генерални секретар СЗО Тедрос Аданом Гебрејесус је потврдио да се крузер упутио ка Канарским острвима, а ризик од заразе по локално становништво описао је као низак.
Додао је да је СЗО прослиједила упутства операторима крузера како да се брину о здрављу оних који се налазе на броду.
"Сви путници су замољени да остану у својим кабинама. Тренутно се кабине дезинфикују и свако код кога се јаве симпотми ићи ће у изолацију", рекао је Тедрос.
Зашто је случај са крузера необичан?
Из СЗО је саопштено да је ово први случај да је епидемија неког вируса забиљежена на само једном броду.
"Необично је да је трансмисије било на броду. Брод ствара веома специфично окружење за које желимо да се увјеримо да добро разумијемо како се пренос догодио и, што је најважније, да појачамо све мјере. До сада нема назнака да постоји нешто необично, али очигледно је да се то догодило на крузеру са људима различитих националности и да је то нешто што раније нисмо видели", рекла је докторица Анаис Леганд.
