Дјевојка (24) се гушила у хитној, љекари јој рекли да "драми": Убрзо је била мртва

Аутор:АТВ
Коментари:0
Особље болнице вјеровало је да дјевојка (24), која је имала проблема са дисањем, бурно реагује и "драми", због чега су јој дали маску која није била накачена на кисеоник, а недуго потом је преминула!
Клариса Стрит, апсолвент Универзитета у Манчестеру, била је више од сат времена у чекаоници и жалила се да не може да дише. Док су болничари процењивали да "драми", Клариса је имала плућну емболију. Умрла је 13. августа 2024.
На суђењу које је јуче одржано у Британији чуло се да је љекар Хитне помоћи сматрао да Клариса "драми и има напад панике", прије него што су је пребацили у тријажу.
Клариса, коју су родитељи описали као добру и срдачну дјевојку, је 2017. године имала проблема са плућима и венску тромбозу. Након тога је Клариса узимала лијекове за разређивање крви у различитим периодима од 2017, па све до смрти 2024. године.
Али када је стигла у болницу Ројал Олдхам у ноћи 13. августа, Клариси је дата маска за кисеоник која није била ни на шта повезана како би се "покушало да се регулише њено дисање", а потом је провела око сат времена у ходнику прије него што је пребачена на виши ниво његе.
Њено здравствено стање се погоршало и неколико сати касније преминула је од плућне емболије. На суђење је откривено и да је боловала од масне јетре, те да се два дана уочи смрти осећала лоше, због чега је њен дечко 13. августа позвао Хитну помоћ када је изгубила свијест.
Хроника
Судски полицајац се ранио у згради суда у Мостару, хитно пребачен у болницу
Клариса, која је студирала социологију, није могла да спава и борила се да задржава храну и воду у данима који су претходили њеном пријему у болницу. Када је стигла у болницу, дата јој је маска без кисеоника и остављена је у ходнику.
Медицинска сестра Мишел Нил, која је била у смени у ноћи њене смрти, затражила је да Клариси ураде ЕКГ, анализе крви и гасне анализе. Нилова је рекла да јој је екипа Хитне помоћи рекла да Клариса "хипервентилира" и да су је смирили разговором.
Медицинска сестра је рекла да "не зна" зашто јој је дала маску која није била накачена на кисеоник и истакла да признаје да није требало то да уради - али је рекла да јој је то "регулисало дисање" и да је Клариса "говорила пуним реченицама".
Нилова је затим предала Кларису другој медицинској сестри и рекла јој да ће јој бити потребна кабина. Међутим, Клариса, која је имала низак ниво кисеоника у крви и висок срчани ритам, је смјештена у ходник на око сат времена.
"Старија сестра је рекла да је Клариса млада, па да може да буде у ходнику и да ће пазити на њу. Накачили су је на инфузију и смјестили у ходник", тврдила је Нилова на суђењу.
Хроника
Нашло кесицу са отровом и прогутало: Дијете (4) се отровало мишомором, хитно пребачено у болницу
Она је истакла да би противречила старијој сестри али да је "Клариса разговетно разговарала са њом".
"Сјећам се кад је стигла на пријем. Била је способна да прича са мном, рекла ми је да је била на одмору на Канарским острвима... Сјећам се да сам је обишла док је сједела у ходнику и питала је да ли јој је маска са кисеоником помогла и она је рекла да јесте", рекла је Нилова.
Истакла је да јој је старија медицинска сестра рекла да ће јој дати инфузију и да ће потом процијенити да ли треба да буде упућена даље.
Међутим, када је Клариса одведена на даље прегледе, до тад јој се здравствено стање већ било знатно погоршало и преминула је нешто иза поноћи.
Очекује се да ће данас суђење бити настављено.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 седм0
Хроника
1 седм0
Свијет
1 седм0
Регион
1 седм0
Најновије
Тренутно на програму