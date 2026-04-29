Малољетник на мопеду задобио тешке повреде приликом судара

АТВ
29.04.2026 11:00

Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

У Зеници се јуче догодила саобраћајна несрећа у којој је тешко повријеђен малољетник који је возио мопед.

О несрећи су се огласили из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, из којег су саопштили:

"Дана 28. априла 2026. године, у 08.25 сати, у улици Травничка цеста, догодила се саобраћајна несрећа у којој је учествовало теретно моторно возило марке "Мерцедес" којим је управљало лице С.С., из Зенице и мопед марке "Пежо".

Мопедом је управљало малодобно лице рођено 2011. године, из Зенице.

Маољетно лице је задобило тешке тјелесне повреде константоване у Кантоналној болници Зеница."

