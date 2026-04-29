Одређен притвор мајци осумњиченој да је трудну кћерку бацила са балкона

Кантонални суд у Бихаћу одредио је једномјесечни притвор мајци осумњиченој да је бацила своју трудну кћерку са балкона у Великој Кладуши.
Мајка се сумњичи за убиство и покушај убиства. Она је, према писању Аваза, наводно с балкона бацила своју кћерку, која је била у поодмаклој фази трудноће. Том приликом је страдало њено нерођено дијете.
Притвор мајци одредио је суд у Бихаћу на приједлог Кантоналног тужилаштва.
Такође, према информацијама извора блиског истрази, жртву, која има потешкоће у развоју, претходно је силовао малољетни брат.
