Одређен притвор мајци осумњиченој да је трудну кћерку бацила са балкона

29.04.2026 10:56

Фото: АТВ БЛ

Кантонални суд у Бихаћу одредио је једномјесечни притвор мајци осумњиченој да је бацила своју трудну кћерку са балкона у Великој Кладуши.

Мајка се сумњичи за убиство и покушај убиства. Она је, према писању Аваза, наводно с балкона бацила своју кћерку, која је била у поодмаклој фази трудноће. Том приликом је страдало њено нерођено дијете.

Притвор мајци одредио је суд у Бихаћу на приједлог Кантоналног тужилаштва.

Такође, према информацијама извора блиског истрази, жртву, која има потешкоће у развоју, претходно је силовао малољетни брат.

