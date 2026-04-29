Мушкарац страдао у тешкој несрећи: Полицајци затекли ужасан призор

Током ноћи у мјесту Текериш код Лознице догодила се саобраћајна незгода у којој је, према досадашњим информацијама, живот изгубио М. Б. из оближњег села. Увиђај на лицу мјеста обављен је у раним јутарњим часовима.
Након незгоде, на друштвеним мрежама појавиле су се фотографије возила које је у потпуности уништено, при чему се види да је аутомобил готово потпуно смрскан. Из тог разлога упозорава се да су снимци и фотографије потенцијално узнемирујући за јавност.
Према незваничним информацијама, у незгоди није учествовало друго возило. Околности под којима је дошло до несреће биће утврђене даљом истрагом надлежних органа.
