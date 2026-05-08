Познато којом ће рутом Фицо стићи у Москву на Дан побједе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Словачки премијер Роберт Фицо и његова делегација путоваће у Москву дужом рутом, преко Чешке, Њемачке, Шведске и Финске.
Информацију је објавио словачки медиј Маркер, позивајући се на извор из словачког Министарства спољних послова. Естонија, Латвија, Литва и Пољска претходно су одбиле допустити прелет словачког авиона кроз свој ваздушни простор.
Fico found a workaround to get to Moscow for May 9 — he’ll take a long detour— NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2026
He is expected to fly through the airspace of four countries: the Czech Republic, Germany, Sweden and Finland. The route will take around 3.5 to 4 hours.
Earlier, the Baltic states and Poland refused… pic.twitter.com/WY97BFqXe4
Према наводима медија, представници Чешке, Њемачке те скандинавских земаља Шведске и Финске нису имали примједби на пролазак словачког зракоплова према Москви.
Фицо би сутра требао посјетити Москву и састати се с руским предсједником Владимиром Путином, али неће учествовати на војној паради поводом Дана побједе. Напоменуо је како је његове посјете одати почаст совјетским војницима погинулима у борби против нацистичке Њемачке током ослобађања Словачке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч1
Најновије
12
38
12
23
12
21
12
18
12
15
Тренутно на програму