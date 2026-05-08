Logo
Large banner

Познато којом ће рутом Фицо стићи у Москву на Дан побједе

Аутор:

АТВ
08.05.2026 09:01

Коментари:

0
Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Petros Karadjias

Словачки премијер Роберт Фицо и његова делегација путоваће у Москву дужом рутом, преко Чешке, Њемачке, Шведске и Финске.

Информацију је објавио словачки медиј Маркер, позивајући се на извор из словачког Министарства спољних послова. Естонија, Латвија, Литва и Пољска претходно су одбиле допустити прелет словачког авиона кроз свој ваздушни простор.

Према наводима медија, представници Чешке, Њемачке те скандинавских земаља Шведске и Финске нису имали примједби на пролазак словачког зракоплова према Москви.

Фицо би сутра требао посјетити Москву и састати се с руским предсједником Владимиром Путином, али неће учествовати на војној паради поводом Дана побједе. Напоменуо је како је његове посјете одати почаст совјетским војницима погинулима у борби против нацистичке Њемачке током ослобађања Словачке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Роберт Фицо

Словачка

Дан побједе над фашизмом

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Дјевојка (24) се гушила у хитној, љекари јој рекли да "драми": Убрзо је била мртва

4 ч

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Свијет

Спасиоци извукли мртво дијете испод гомиле пијеска, па им због шока пружана психолошка помоћ!

4 ч

0
Предсједник Доналд Трамп састао се са UFC борцима у сриједу, 6. маја 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону

Свијет

Трамп: Луђаци! Ударићемо још јаче

5 ч

0
Колико бисмо требали бити забринути због хантавируса?

Свијет

Колико бисмо требали бити забринути због хантавируса?

5 ч

1

  • Најновије

12

38

Талачка криза у Њемачкој, град блокиран

12

23

Додик: Српски народ оставио дубок траг страдања, али и непоколебљиве храбрости и пожртвованости

12

21

Увреде и пријетње Милошу Лукићу због најаве промоције књиге о Приједору

12

18

Каран: Наша дужност да будућим генерацијама преносимо истину о борби против фашизма

12

15

Формиран предмет против Зијада Крњића због граничног прелаза Градишка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner