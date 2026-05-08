Доналд Трамп: Примирје остаје

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је новинарима да примирје између САД и Ирана остаје на снази, умањујући значај најновије размене ватре између америчких и иранских снага у Хормушком мореузу.
Трамп на мрежи Truth Social написао да су три америчка разарача светске класе прошла, веома успјешно, кроз Хормушки мореуз, под ватром.
“Није причињена никаква штета тим разарачима, али је велика штета нанијета иранским нападачима. Они су потпуно уништени заједно са бројним малим бродовима, који се користе као замјена за њихову у потпуности обезглављену морнарицу", написао је Трамп на мрежи Truth Social.
Како је навео, ти ирански бродови су "отишли на дно мора, брзо и ефикасно".
"Ракете су испаљене на наше разараче и лако су оборене. Исто тако, дошли су дронови, и спаљени су док су још били у ваздуху. Пали су тако лијепо у океан, као кад лептир пада у свој гроб", додао је Трамп.
Како је истакао, нормална земља би дозволила тим разарачима да прођу, али "Иран није нормална земља".
"Њих предводе лудаци, и кад би имали прилику да употребе нуклеарно оружје, урадили би то, без дилеме - али никада неће имати такву прилику и, баш као што смо их нокаутирали данас поново, нокаутираћемо их још јаче, и још силовитије, у будућности, ако не потпишу договор, и то брзо!", написао је Трамп.
Према његовим ријечима, три америчка разарача, са својом "дивном посадом", сада ће се поново придружити америчкој поморској блокади, која, како наводи, заиста представља "челични зид".
Нејасно је ко је први протекле ноћи отворио ватру у Ормуском мореузу.
Из америчке Централне команде (CENTCOM) је саопштено да је америчка војска извела узвратне ударе на Иран, и то на локације за које је навела да су одговорне за нападе на америчке снаге у оквиру "неиспровоцираних непријатељстава Техерана".
С друге стране, Иран је оптужио Сједињене Америчке Државе да су прекршиле примирје, тако што је америчка морнарица испалила ракете на два танкера у Ормуском мореузу и напала цивилна подручја Ирана.
Претходно су медији пренијели да су бродови америчке морнарице покренули напад на један ирански танкер у Ормуском мореузу, након чега су иранске снаге узвратиле испаљивањем ракета.
Фокс њуз је након тога јавио да су америчке снаге покренуле нападе на иранске луке Кешм и Бандар Абас, при чему су амерички званичници истакли да није ријеч о поновном покретању рата нити окончању прекида ватре.
До ових напада је, преноси Фокс њуз, дошло након што је Иран пре два дана испалио 15 балистичких и крстарећих ракета на луку Фуџејра у Уједињеним Арапксим Емиратима, што је "изазвало бијес међу земљама Залива".
(Ројтерс, Фокс њуз)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
12
38
12
23
12
21
12
18
12
15
Тренутно на програму