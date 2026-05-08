Снажна ерупција вулкана однијела најмање три живота

08.05.2026 10:22

Најмање троје планинара, укључујући двоје странаца, погинуло је, а 10 лица је нестало након ерупције вулкана Дуконо на острву Халмахера, на истоку Индонезије, саопштила је локална полиција.

Вулкан је избацио облак пепела до висине од 10 километара.

Осим двоје странаца, погинуо је и локални становник са острва Тернате, а петоро планинара је повријеђено, пренио је АП.

Полиција наводи да је седморо људи спасено, али да је непозната судбина још десет лица у области која је прошлог мјесеца проглашена забрањеном за посјетиоце након што су научници уочили повећање вулканске активности, преноси Срна.

