Logo
Large banner

Дом здравља: Радно вријеме за 9. мај

Аутор:

АТВ
08.05.2026 13:09

Коментари:

0
Дом здравља: Радно вријеме за 9. мај
Фото: АТВ

За вријеме Дана побједе над фашизмом у суботу, 09. маја 2026. године, у ЈЗУ “Дом здравља” у Бањој Луци радиће се према измијењеном распореду

1) Служба породичне медицине – дежурни тимови у Поликлиници и у Платоновој улици, радиће у двије смјене, од 07:00 до 20:00 часова;

2) Служба за стоматолошку здравствену заштиту – дежурни стоматолог радиће у стоматолошкој амбуланти у Служби хитне медицинске помоћи 24 часа;

3) Специјалистичке амбуланте из педијатрије

– 09.05.2026. године дежурни педијатри радиће, у периоду од 07:00 до 15:00 часова, у Специјалистичким амбулантама из педијатрије у Поликлиници.

4) Центар за хематолошку и биохемијску дијагностику:

– 09.05.2026. године у термину од 07:00 до 20:00 часова, пружаће услуге у Централној лабораторији у објекту Поликлинике док ће лабораторијске услуге од 20:00 часова пацијенти добијати у Служби хитне медицинске помоћи.

5) Служба хитне медицинске помоћи – 24 часа је на располагању својим корисницима, наводи се на сајту Дома здравља Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дом здравља Бањалука

радно вријеме

9. мај

Дан побједе над фашизмом

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ево како ће сутра функционисати градски превоз у Бањалуци

Бања Лука

Ево како ће сутра функционисати градски превоз у Бањалуци

2 ч

0
Најављени радови на мрежи: Погледајте које улице у Бањалуци остају без струје

Бања Лука

Најављени радови на мрежи: Погледајте које улице у Бањалуци остају без струје

8 ч

0
Жељко Јоксимовић пјевач из Србије

Бања Лука

Жељко Јоксимовић се обратио Бањалучанима

17 ч

0
Сели се бањалучка пијаца, закупци добили рок да иселе

Бања Лука

Сели се бањалучка пијаца, закупци добили рок да иселе

19 ч

0

  • Најновије

15

56

СНСД: Умјесто присвајања заслуга, Станивуковић да подржи школама

15

52

''Гранични прелаз Градишка је споменик пропасти БиХ''

15

46

Додик: Сутра неколико састанака с Путином, Српска се уважава

15

43

Стигао извјештај једног љекара вјештака о стању генерала Младића

15

38

Додик одговорио Савић-Бањац: Дајте локације, родитеље не занимају саопштења

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner