Дом здравља: Радно вријеме за 9. мај

За вријеме Дана побједе над фашизмом у суботу, 09. маја 2026. године, у ЈЗУ “Дом здравља” у Бањој Луци радиће се према измијењеном распореду
1) Служба породичне медицине – дежурни тимови у Поликлиници и у Платоновој улици, радиће у двије смјене, од 07:00 до 20:00 часова;
2) Служба за стоматолошку здравствену заштиту – дежурни стоматолог радиће у стоматолошкој амбуланти у Служби хитне медицинске помоћи 24 часа;
3) Специјалистичке амбуланте из педијатрије
– 09.05.2026. године дежурни педијатри радиће, у периоду од 07:00 до 15:00 часова, у Специјалистичким амбулантама из педијатрије у Поликлиници.
4) Центар за хематолошку и биохемијску дијагностику:
– 09.05.2026. године у термину од 07:00 до 20:00 часова, пружаће услуге у Централној лабораторији у објекту Поликлинике док ће лабораторијске услуге од 20:00 часова пацијенти добијати у Служби хитне медицинске помоћи.
5) Служба хитне медицинске помоћи – 24 часа је на располагању својим корисницима, наводи се на сајту Дома здравља Бањалука.
