Хрват Дино Прижмић избацио Ђоковића па поруком одушевио Србе

Хрватски тенисер Дино Прижмић остварио је највећу побједу у каријери и савладао Новака Ђоковића (2:6, 6:2, 6:4).
Избацио је највећег тенисера свих времена већ у другом колу турнира у Риму.
Али, није превише славио, није правио шоу на терену, показао је огромно поштовање према свом идолу.
И не само то, хрватски тенисер је током давања аутограма прекинут. Тражили су му да напише поруку на камери.
Доста је размишљао о томе шта да напише у овако великом моменту каријере и онда направио потез за поштовање. Обратио се спрском асу.
"Ноле, било је задовољство", написао је Прижмић на камери.
Прије тога је Ђоковић дијелио аутограме, а када је излазио са терена сви на стадиону су му аплаудирали. И Дино је устао и аплаудирао Ђоковићу који је отишао у свлачионицу.
