Вјенчање Србина и Хрватице одушевило све

Док се и данас широм региона покрећу расправе о разликама, подјелама и старим темама међу народима бивше Југославије, које неријетко изазивају тензије, живот често покаже сасвим другачију слику.
Људи се упознају, заљубљују, оснивају породице и заједно славе, без обзира на то из које државе долазе или под којом заставом су одрасли.
Управо један такав призор освануо је на једном ТикТок профилу, гдје је објављен снимак српско-хрватске свадбе одржане у Франкфурту, у Њемачкој. Видео је за кратко вријеме постао виралан, а призори са вјенчања разњежили су многе кориснике друштвених мрежа.
Како је наведено, млада долази из Хрватске, док је младожења из Србије.
Њихово вјенчање протекло је у атмосфери испуњеној музиком, осмијесима и весељем, а посебну пажњу привукла је свадбена колона која је пролазила улицама Франкфурта, преноси "Блиц".
На челу колоне вијорила се српска застава, одмах иза ње и хрватска, док се из аутомобила чула народна музика. Пролазници су застајали, снимали атмосферу и са осмијехом посматрали славље које је спајало двије породице, али и двије различите средине.
Након вожње кроз град, славље је настављено испред општине, гдје су се младенци и званично вјенчали. Тамо су их дочекали и незаобилазни трубачи, који су додатно подигли атмосферу и употпунили весеље.
Снимак српско-хрватске свадбе се убрзо проширио друштвеним мрежама, а коментари подршке и лијепих жеља само су се низали. Многи су младенцима пожељели дуг и срећан заједнички живот, док су други поручили да управо овакве сцене показују како су љубав, поштовање и заједништво јачи од свих подијела.
“Овакве љубави су ми најдраже”, “Неко шири љубав, неко мржњу. Сретно вам било, увијек се веселили. Лијеп поздрав из Словеније”, “Е ово, љубав која побјеђује све!”, “Е ово се зове дијаспора. Тако ми то радимо, не гледамо ко је ко”, “Само ће љубав спасити свијет”, “Још само фали да кум буде Босанац и то је то, живјели”, гласили су само неки од коментара испод објаве.
