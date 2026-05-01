Феномен: Родила близанце који немају исте очеве

Прије осам година, жена је дошла у Лабораторију за генетику Националног универзитета Колумбије како би утврдили ко је отац њена два сина близанца, рођена 2016.
Урадили су уобичајени тест, а затим су га поновили.
Резултат је био толико изненађујући да су морали да га понове како би били сигурни: близанци су имали исту мајку, али различите очеве.
Ово је изузетно ријетка појава позната као хетеропатернална суперферкундација.
Широм свијета пријављено је отприлике двадесет случајева, објављено у разним научним студијама.
Иако су знали да је тако нешто могуће, стручњаци Националног универзитета никада се нису лично сусрели са овим случајем.
Случај Колумбијке изазвао је велико интересовање научника.
Слично се догодило и младој Бразилки из града Минеироса, која је 2022. родила близанце, чији су очеви различити.
Да би утврдили очинство оба мушкарца, научници су користили технологију названу "микросателитски маркери“.
Састоји се од анализе ситних фрагмената ДНК дјетета, мајке и наводног оца, и њиховог упоређивања.
"Узели смо ДНК од сваког од њих, посматрали између 15 и 22 тачке, које се називају микросателити, и упоређивали смо их једну по једну“, објашњава професор Вилијам Усакен, директор лабораторије, за "ББЦ Мундо".
Али процес није тако једноставан као стављање ДНК под моћан микроскоп и њено посматрање.
Послије узимања узорака крви из прста, научници су спровели хемијски поступак како би одвојили ДНК од онога што није ДНК.
Затим су узели ДНК и пропустили је кроз специјализовану опрему како би је увећали и детаљно анализирали.
Добијену течност су мијешали са флуоресцентним елементима како би се означиле 15 до 22 тачке (микросателита), а затим су је пропустили кроз другу машину за очитавање микросателита у сваком узорку и претворили је у нумерички низ.
Овај процес се назива електрофореза.
На крају, са нумеричким низовима, истраживачи спроводе анализу како би утврдили да ли је мушкарац отац бебе.
Када се половина генетског профила дјетета подудара са профилом мајке, а друга половина са профилом мушкарца, очинство се потврђује.
У случају близанаца са различитим очевима 2018. године, научници са Института за генетику Националног универзитета Колумбије анализирали су 17 микросателита у ДНК мајке, двије бебе и наводног оца који се јавио на тест.
И открили су да се ДНК наводног оца подудара са ДНК једног од дјеце, али не и са ДНК другог.
Био је то невјероватан резултат.
"Већ 26 година сам директор лабораторије и први пут сам се са овим сусрео“, каже Вилијам Усакен.
"Ови случајеви су заиста врло ријетки широм свијета, што пише у разним научним извјештајима“, каже Андреа Касас, стручњак за генетику и истраживачица у Институту за генетику.
Поновили су тест од почетка како би искључили могућност грешке у процесу или замјену узорака.
Резултат је био исти као и први пут.
У бази података са информацијама о 39.000 тестова за утврђивање очинства пронађена су само три случаја хетеропатерналне суперфекундације (близанци са различитим очевима), пише у студији научника из лабораторије у америчком Балтимору 2014.
"Прво, жена мора да има два сексуална партнера. Друго, мора да има однос са оба мушкарца у кратком временском периоду. Поред тога, мора да дође до полиовулације, односно ослобађања двије или више јајних ћелија у истом менструалном циклусу. И коначно, мора да затрудни оба пута“, објашњава професор Вилијам Усакен.
"То је један чудан догађај за другим чудним догађајем, плус још један чудан догађај, и додатно - још један чудан догађај. Нажалост, ми не играмо лутрију“, шали се Усакен.
Треба разјаснити да ни у ком случају близанци са различитим очевима не могу да буду идентични близанци, пошто се развијају из различитих јајних ћелија и сперматозоида.
У случајевима када жена ослободи више од једне јајне ћелије, када се само једна оплоди, остале старе и брзо умиру.
Зато је и суперферкундација ријетка пошто се друга оплодња дешава прије него што неоплођена јајна ћелија умре.
Према научницима Института за генетику, обје оплодње морају да се догоде између 24 и 36 сати.
У том периоду јајне ћелије остају живе послије ослобађања.
Међутим, Андреа Касас каже да "јајне ћелије не морају нужно да се ослободе истовремено".
"Понекад, један јајовод ослободи јајну ћелију, а два или три дана касније ослободи другу [...]“, што повећава вјероватноћу да се оплодња догоди у два различита времена, додаје.
Још један разлог зашто је познато тако мало случајева близанаца са различитим очевима јесте тај што велика већина мушкараца не ради тест очинства.
У научној литератури је сугерисано да ће у будућности ово престати да буде тако атипична појава "захваљујући тренутној доступности молекуларних метода и популарности и све већем броју тестова утврђивања очинства“, истичу научници из Института за генетику у тексту у којем су известили о случају Колумбијке.
Упркос жељи научника да сазнају околности у којима се догодила хетеропатернална суперферкундација, истраживачка етика их спречава да питају о приватном животу људи који долазе на тест.
"Тестирање родитељства се увијек ради тако да се заштите интегритет и приватност појединаца“, објашњава Усакен.
